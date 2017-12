Rechazan concurso de la empresa de Cristóbal López

El juez en lo comercial Hugo Vitale rechazó ayer el concurso de acreedores de Oil Combustibles SA (OCSA), la firma del empresario Cristóbal López que adeuda 8.000 millones de pesos a la AFIP por impuestos a los combustibles. Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado no habilitó la apertura del concurso preventivo solicitado por los abogados de Oil, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarase nulo el primer concurso que López había radicado en Chubut."Sin desconocer la vasta cantidad de intereses sobre los cuales incide un proceso universal como el de la especie, -más allá de las posiciones expresamente plasmadas en presentaciones efectuadas tanto por la concursada como así también por parte del Comité de Acreedores, las cuales no formaron parte del análisis antes efectuado por inconducente- su tramitación no puede amparar maniobras en fraude a la ley como la que entiendo se introdujo en el presente", señaló Vitale en su fallo.La firma adeuda unos $ 8.000 millones por el no pago del Impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), hecho por el cual además el juez federal Julián Ercolini dispuso una inhibición general de bienes que ratificó días atrás.Paralelamente, el juez comercial Vitale consideró que tras la apertura concursal la deudora "continuó llevando a cabo conductas rayanas con un proceder abusivo, y violatorias del principio de moralidad".