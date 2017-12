"Me acuesto con la almohada limpia..."

La Junta Departamental del Partido Demócrata Progresista realizó en la tarde de ayer un merecido reconocimiento a la trayectoria en la función pública del presidente comunal de Villa San José Mendrado "Bubo" Zenklusen (72 años), en el comité "Armando Borgna" de calle Maipú 495 de nuestra ciudad.En la oportunidad, se contó con la presencia de la diputada nacional Ana Copes (de Esperanza), el concejal Lisandro Mársico, los ex concejales Luis Peretti y Atilio Pignoni, el ex jefe de Policía de la URV Juan Postovit, el ex presidente comunal de Susana Hugo Peretto, el presidente comunal de Roca Emiliano Bocco, Analía Marzioni del Partido Socialista, Mirta Holman y Mariana Bertolín de "Mujeres emprendedoras de Rafaela", entre otros.En la apertura, el dirigente Alejandro Abdala (presidente de la Junta Departamental del PDP) destacó que fue elegido 17 veces en forma consecutiva, siendo un verdadero récord.A su turno, Mársico remarcó que este acto fue iniciativa del citado Postovit. Sobre Zenklusen dijo que "toda una vida dedicada a la función pública, con honestidad y esfuerzo; no sé si habrá parangón en la provincia de Santa Fe".Para destacar, agregó, la gestión para la pavimentación de la ruta provincial 67 desde la ruta 34 hasta Saguier, la estación de telefonía digital, remodelación del edificio comunal y construcción del centro cívico. "Deja una huella profunda y perdurable para el pueblo que debe reconocerlo por siempre", sostuvo el edil.Después habló la legisladora esperancina: "hay que señalar la transparencia de Zenklusen en su lucha contra la corrupción, donde se debe pensar de abajo hacia arriba. Fue un administrador honesto, transparente y abierto a la rendición de cuentas. Fue operativo en la aplicación de los valores, un conductor con ejemplo y esperanza de semilla para el futuro".Finalmente, el último en dirigir unas palabras fue el homenajeado, quien el 10 de diciembre cesará en sus funciones, cumpliendo 34 años al frente de la Comuna. Zenklusen asumió en 1982 designado por el gobernador Roberto Casís, luego con el regreso de la democracia en 1983 fue elegido por el pueblo de la Villa San José de manera ininterrumpida hasta el año 2017."Tengo un poco de nostalgia porque lo he decidido en 2015 cuando me presenté por última vez en las elecciones. Sabía que esta situación iba a llegar", para agregar que "aquí (por la sede partidaria) se forjó el progreso de Villa San José, en la época en que me recibían Mario Verdú, Luis (Peretti) y Alfredo (Pfaffen) abrazando la bandera del PDP; me formé política y socialmente, sumado luego a la experiencia en la administración pública. Desde el primer día fui fiel intérprete de mi pueblo, para sacarlo del aislamiento".Y continuó muy emocionado: "debo agradecer a mi familia que donó su tiempo, ya que no le podía dedicar todo el tiempo que uno quisiera dar. Mi esposa (Silvia Saccone) fue el bastón de apoyo; muchas veces volvía a casa con problemas y ella con paciencia me comprendía. No quiero ser un referente sino apoyar a los que siguen a partir del nuevo período. La vida y Dios me regalaron la oportunidad y la puse al servicio de los demás. Pido perdón por las flaquezas políticas y por los errores, pero me acuesto con la almohada limpia...", concluyó.Su familia se completa con sus dos hijos Diego Daniel y Manuel Hernán, y tres nietos: Guillermo, Tomás y Nerina. Nació en la zona rural de Villa San José el 3 de abril de 1945, con militancia siempre en el PDP, según confió a este cronista de LA OPINION.