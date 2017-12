Presentaron la publicación del Concurso Literario para Jóvenes

Los ganadores del 2º Concurso Literario para Jóvenes participaron ayer, viernes 1º de diciembre de la presentación de la publicación "Imaginando Mundos", que reúne los textos seleccionados durante el certamen y que ahora se distribuirá en escuelas y universidades de la ciudad.La actividad contó con la participación de familiares, amigos y docentes de los jóvenes distinguidos por el jurado y que, en la jornada de ayer, recibieron ejemplares de la publicación editada por la Secretaría de Educación y el Diputado Provincial Roberto Mirabella.En el marco de la programación "Mundos" del Complejo Cultural del Viejo Mercado, se trata de una publicación que promueve la producción literaria y que suma una mirada diferente al abordaje de los mundos que habitamos.En este sentido, durante la presentación de ayer, se llevó a cabo la lectura de tres trabajos premiados durante el concurso: "Jugaremos", de Milagros Villarreal (1º Premio, Categoría A Cuento); "Barco Utopía", de Alexis Mangiaut (1º Premio, Categoría A Poesía); y "Recorrido de Atardecer", de Oriana Scarafía (Mención, Categoría B, Cuento).A partir de ahora, la publicación estará disponible en el Complejo Cultural del Viejo Mercado y se distribuirá en bibliotecas e instituciones educativas, con el objetivo de que se convierta en material de lectura de las aulas durante el próximo año.Durante el acto, el secretario de Educación de la Municipalidad, Jerónimo Rubino, agradeció a las escuelas y docentes que se sumaron a la difusión de esta propuesta lanzada en la Semana del Libro. Cabe recordar que este año se desarrollaron actividades de promoción en instituciones educativas como la escuela Nº 204 "Domingo Oro", la escuela Nº 376 "Joaquín Dopazo" y la escuela Nº 428 "Luisa R. de Barreiro". También agradeció al equipo de trabajo, conformado por Eva Menardi, Miguel La Cruz y Mauro Gentinetti. Además hizo lo propio con el personal de la Imprenta Municipal y de Diseño Municipal, que realizaron un aporte importante para la edición de la publicación."Desde la Secretaria de Educación tenemos una preocupación especial por la promoción de la lectura. Hemos hecho un trabajo importante con la Semana del Libro y en la difusión de escritores. Y creemos que la presentación de esta publicación representa un cierre a todo este trabajo que venimos haciendo", expresó Rubino.El funcionario destacó que durante este año hubo muchos docentes que trabajaron en las aulas la publicación del 1º Concurso Literario para Jóvenes. "Eso para nosotros es una doble alegría: por un lado por los escritores y por los docentes que se comprometen; pero, sobre todo, porque otros estudiantes pueden ver que la voz de un par suyo está presente en uno de los textos que leen", agregó.Finalmente, hizo mención a la importancia de impulsar las distintas expresiones culturales de la ciudad. "La cultura se mueve porque hay algo vivo. Cuando no se mueve, es porque algo está sucediendo. Y si el agua no se agita, tal vez la tarea del Estado sea tirar una piedra para que eso se siga moviendo. Por suerte la literatura en la ciudad tiene una actividad muy importante, de aguas agitadas, pero como Estado nos interesa que se sigan generando nuevas generaciones de gente que trabaje en la cultura, ya sea a través de la literatura o del camino que después cada uno elija. Este es un esfuerzo del Estado para que el agua se siga moviendo", agregó.Por su parte, el diputado provincial Roberto Mirabella, señaló que es una alegría trabajar de manera conjunta con la Secretaria de Educación, y dijo que a través del Concurso Literario para Jóvenes se busca mejorar la condición humana de la ciudad."La literatura es algo fascinante. Ojalá podamos a través de este concurso, donde participaron más de 40 escritores, una cifra que para nosotros es enorme, motivar a los escritores ocultos que tiene la ciudad, y que hoy son jóvenes, pero que bien pueden llegar a escribir durante toda su vida", sostuvo.Mirabella también agradeció a los tres integrantes del jurado (Fernando Franzetti Actis, Analía Ojeda y Agostina Bortolotto) quienes tuvieron a su cargo la redacción del prólogo de la publicación. Un texto que fue leído durante el acto de ayer por Ojeda y Franzetti Actis."Si los jóvenes escriben, si son invitados a escribir y lo hacen, hay esperanza. ¿De qué? Quizás de que esos mundos imaginarios que tejieron desde sus 43 experiencias singulares y, a la vez, colectivas no se ahoguen en un solo tiempo: un presente urgido por las mezquindades o un futuro incierto y devorador de subjetividades disidentes. Quizás traigan la esperanza de que sus miradas sean registradas y sus voces oídas/leídas para pensar, con ellos, nuestra ciudad y más allá de esta. Pero desde lo plural", expresaron.