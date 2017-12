“Hay que hacer crecer las ofertas educativas”

El jueves por la mañana, los radicales se reunieron con Hugo Erbetta, quien desde 2014 es Director de la sede Rafaela-Sunchales de la Universidad Nacional de Litoral.El encuentro se desarrolló en el edificio de la universidad, sito en San Martín 221, que fuera inaugurado en junio de 2013. “Las intenciones de la charla tienen que ver con ponernos a disposición para reforzar lo que es una reconocida casa de estudio y que tenemos el honor de contar con una sede en nuestra ciudad, estamos hablando de la UNL. Somos unos convencidos que la educación es, por excelencia, la herramienta de trasformación e inclusión social, por lo que consideramos fundamental apoyar estas instituciones” comenzó diciendo la Concejal electa, Alejandra Sagardoy.En el mismo sentido, Leo Viotti expresó que “nos esperanza ver cómo Rafaela se convierte en un polo universitario. Personalmente, por haber tenido el privilegio de estudiar una carrera de grado en una institución pública, me emociona mucho que sigan creciendo y apareciendo nuevas ofertas. La Universidad Nacional de Litoral sede Rafaela aún no cuenta con un espacio ideal para continuar creciendo, este es uno de los ejes que conversamos con su Director, quizás sería interesante abrir gestiones a todos los niveles estatales para pensar en un terreno o un inmueble propio”, y confesó “la experiencia de la UNRaf es un ejemplo claro de que si hay voluntad, se puede. Vamos a insistir para darle crecimiento a esta y a todas las entidades educativas públicas, porque creemos fervientemente en la fuerza de la inclusión a través de una educación que esté al alcance de todos”.Para finalizar, Viotti resaltó la importancia del estado municipal en este camino “El Intendente y los Concejales debemos ser quienes resguardemos la calidad de este `Polo Universitario`. Estamos en la construcción de algo que es un potencial enorme para los rafaelinos y los vecinos de la zona, una ciudad donde hay diversidad de ofertas académicas gratuitas. Está en nosotros saber aprovechar este florecimiento y facilitar no sólo el crecimiento sino la articulación entre ellas”.