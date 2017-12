Detuvieron e imputaron a un hermano de Messi

ROSARIO, 2 (NA). - Un hermano del futbolista Lionel Messi quedó detenido ayer luego de que se encontraran un arma de fuego y rastros de sangre dentro de la lancha con la que se habría accidentado mientras navegaba en el río Paraná, cerca de esta ciudad.Además, el fiscal a cargo de la investigación que pidió la detención de Matías Messi, de 35 años, lo imputó por el delito de "tenencia ilegal de arma de fuego de guerra". Mientras, el hermano del futbolista continuaba internado este viernes en una clínica de la ciudad de Rosario y su abogado confirmó que se puso a disposición de la justicia."Hay referencias de que llega trasladado o acercado por una tercera persona, con la embarcación trasladada por alguien que lo remolca, como una gauchada. Pero después, cuando se busca a esta persona, que está identificada y que se la busca como posible víctima de un accidente fluvial, no se la puede localizar de ninguna manera", explicó el fiscal de Flagrancia José Luis Caterina, en declaraciones a la prensa local.Y agregó: "Después, al descubrir el arma, el temperamento tiene que variar porque no puedo tomar declaración en carácter de testigo a una persona a quien tengo bajo la probabilidad como autor sospechoso de un delito".Al ser consultado por los periodistas si la persona que lo ayudó contó cómo fue que lo encontró, el fiscal explicó que "eso es materia de investigación pero no habría sido testigo presencial de un accidente, su tarea fue remolcar".Matías Messi, habría chocado este jueves por la tarde con su lancha contra un banco de arena y se golpeó el rostro.Mientras se dirigió a un centro asistencial, la Policía local acudió al lugar y además de observar diversas manchas de sangre dentro de la lancha, encontró una pistola calibre 38 con municiones.El hallazgo motivó que este jueves el fiscal Caterina solicitara la presencia del hermano del astro del Barcelona en la fiscalía para que aclarara la situación.Después de una serie de intentos para ubicarlo en su domicilio y en otros puntos que frecuenta, poco antes de la medianoche de este jueves, el instructor ordenó su detención.En tanto, el abogado de Messi, Ignacio Carbone, contó en declaraciones al canal de noticias TN que su cliente está a disposición de la justicia y que no está prófugo, sino que está internado. Además, Carbone dijo que "el arma no es de Matías y tenemos serias dudas de la procedencia de la misma".El hermano de Lio Messi había protagonizado otro accidente el 26 de agosto pasado, cuando chocó contra un camión con su auto Audi por la Ruta 21, a la altura de la localidad de Pueblo Esther.El hermano mayor del futbolista también protagonizó otro incidente en octubre de 2015, cuando fue demorado y procesado, luego de que efectivos de Gendarmería Nacional le encontraran un arma sin autorización en el Audi A5, en el que iba.Tras el hallazgo de una pistola calibre 22, se produjo una pelea entre Matías Messi con dos de los uniformados, en el que los tres resultaron heridos.Messi recibió una pena por ese hecho que sorteó mediante una probation, la cual consistió en brindar clases de fútbol en una escuela rosarina.