Sancionaron la ley que prohíbe el cobro de plus médico en Santa Fe

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto presentado por el diputado Luis Rubeo, a partir del cual se prohíbe en la provincia de Santa Fe, el cobro del "plus médico" y de cualquier otro adicional o complemento monetario. Vale destacar que en nuestra ciudad es algo cotidiano que en un consultorio pidan un "extra". Incluso, teniendo el cartel que obligó el Concejo Municipal advirtiéndolo al paciente que no debe hacerlo. Pero, no se realizan denuncias: el IAPOS recibe tan solo 100 al mes en toda la Provincia.El legislador provincial expresó "si desde Iapos dicen que reciben alrededor de 100 denuncias por mes y todos sabemos que es una práctica extendida y hasta naturalizada, significa que de verdad la gente no denuncia porque tiene miedo a perder al médico en el que confía. Entonces es nuestra obligación como legisladores hacer que sea el Estado Provincial el que se ocupe de darle protección a los usuarios del Sistema de Salud de la provincia".A raíz de las denuncias del cobro de dicho plus, se originó entonces, un proyecto que establece la prohibición de este adicional y que además, se aplica a las prestaciones en clínicas, sanatorios e instituciones de diagnóstico. La norma alcanzaría a los afiliados de la ley provincial 8.288 (Iapos) y a los que refieren los artículos 8º y 9º de la Ley Nacional 23.660 (Obras Sociales).Finalmente, la Ley establece que el Ministerio de Salud deberá proveer cartelería en cantidad adecuada con la siguiente inscripción: "El cobro de Plus Médico es ilegal. Denúncielo" y reconoce a la Defensoría del Pueblo como la autoridad de aplicación, la cual deberá actuar de oficio y/o a pedido de parte. (Fuente: Uno de Santa Fe)