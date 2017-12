Así quedaron los 8 grupos

Estos serán los ocho grupos de la fase de grupos del Mundial de Rusia-2018 (14 junio-15 julio), tras el sorteo efectuado este viernes en Moscú:Rusia (país anfitrión), Arabia Saudí, Egipto y Uruguay.Portugal, España, Marruecos e Irán.Francia, Australia, Perú y Dinamarca.Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria.Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia.Alemania (defensor del título), México, Suecia, Corea del Sur.Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra.Polonia, Senegal, Colombia y Japón.La primera fase del Mundial de Rusia-2018 tendrá como plato fuerte un Portugal-España, mientras que el resto de grandes aspirantes al título no quedaron en grupos excesivamente complicados, pero con el peligro de los cruces de octavos si cometen algún error, según el sorteo de ayer. El partido inaugural enfrentará a las selecciones de Rusia y Arabia Saudí el 14 de junio en el Estadio Luzhniki moscovita a las 12 hora argentina. Uruguay y Egipto completan ese Grupo A. La Celeste, con muchas chances de acabar como primera de grupo, debutará al 15 de junio contra Egipto en Ekaterimburgo. Si bien el grupo parece asequible, en el horizonte de octavos están Portugal o España, los dos favoritos de la llave B que completan Marruecos e Irán. España abrirá el campeonato contra la vigente campeona de Europa, liderada por Cristiano Ronaldo, en el Estadio Fisht de Sochi el 15 de junio. Después jugará contra Irán (en Kazán el 20 de junio) y cerrará la primera fase contra Marruecos (el 25 de junio en Kaliningrado). La Roja de Julen Lopetegui, que aspira a repetir el título de 2010, evita además jugar contra una de las grandes favoritas al menos hasta cuartos, aunque podría encontrarse a la siempre peligrosa Uruguay en octavos.La pentacampeona Brasil cayó en el grupo E y debutará contra Suiza el 17 de junio en Rostov. El camino de la primera fase se completará con los enfrentamientos contra Costa Rica y Serbia. El equipo de Tite es el máximo favorito para acabar primero de la llave, pero no podrá permitirse ningún error, ya que en octavos podría tener que enfrentarse a Alemania, que le endosó un sonrojante 7-1 en semifinales del último Mundial.Alemania, que defenderá en Rusia el título conquistado hace cuatro años en Brasil, se estrenará el mismo día que Brasil, en el Estadio Luzhniki de Moscú, contra México en el grupo F. Suecia y Corea del Sur serán sus otros rivales. El peligro de un cruce de octavos entre Brasil y Alemania si uno de los dos comente un tropiezo, se da igual con otros dos de los favoritos al título: Argentina y Francia.Francia será el favorito en el grupo C, con Australia, Perú y Dinamarca y si franceses o argentinos no cumplen con lo previsto, podrían chocar en octavos. Colombia, por su parte, tuvo suerte al quedar encuadrada en el grupo H, junto a Polonia, Senegal y Japón. Los cafeteros debutarán contra los asiáticos en Saransk el 19 de junio. De clasificarse entre los dos primeros, chocará contra el primero o segundo del grupo G, formado por Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra.