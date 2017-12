Valentino Rossi: "vamos a desarrollar la Yamaha 2016"

Junto a Maverick Viñales y Johann Zarco, el italiano Valentino Rossi tomó parte de las pruebas que el equipo oficial Yamaha realizó en el circuito malayo de Sepang durante esta semana.Se intentó elegir un camino con el motor y al mismo tiempo, definir con qué chasis trabajar durante el próximo mes de enero.Rossi dejó en claro que la moto de la temporada recientemente finalizada no servirá y que la base estará en el modelo previo, es decir, la que este año condujeron por herencia Zarco y Jonas Folger en el equipo Tech 3."Probamos la moto con el chasis más antiguo, el de 2016, y todos coincidimos en que la moto de 2017 funciona peor", contó Valentino, quien adelantó que "la base de salida será la moto de 2016".La estrategia no funcionó, en orden de desarrollo, con la llegada de Maverick en lugar de Jorge Lorenzo. "El problema es que Viñales con la moto de 2017 fue muy rápido. Yo, en cambio, no me sentí cómodo desde el primer momento. Llegué a pensar que era yo el que no estaba en forma y seguimos con ese proyecto, pero fue un error y perdimos mucho tiempo", afirmó Rossi.El piloto italiano, múltiple campeón y el más exitoso en actividad, a sus 38 años, renovó su vínculo a principios de 2017 y seguirá integrando el equipo oficial Yamaha a lo largo de la temporada 2018.Ya se habla en la casa japonesa que ante el eventual retiro de Valentino, cuando finalice el año próximo, su reemplazante sería el piloto francés Johann Zarco, bicampeón mundial de Moto2 (2015 y 2016), quien este año debutó en la categoría "reina" con excelentes resultados en el equipo Tech3.