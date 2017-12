Cuenta de Inversión: el DEM respondió las observaciones

Los representantes del Ejecutivo brindaron de forma oral las respuestas a los cuestionamientos que se hicieron con respecto a los movimientos de las cuentas estatales en 2016. Pero no hubo respuestas con respecto a la observación de 2015. "No puedo decir si alcanza lo que presentaron, me haré asesorar", dijo Lisandro Mársico, autor de los proyectos.