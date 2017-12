Argentina, Brasil y el resto de favoritos, a evitar a España en el sorteo mundialista

Las 32 selecciones mundialistas conocerán este viernes sus rivales en la primera fase de Rusia-2018, en la que los dos gigantes sudamericanos, Argentina y Brasil, tratarán de evitar a España, la selección más temible del segundo bombo, en el sorteo programado en Moscú a partir de las 12, de nuestro país (televisan TyC Sports, TV Pública, DirecTV Sports).El ranking mundial, en el que se ha basado la FIFA para distribuir a los equipos mundialistas en cuatro bombos, ha querido que España, octava en la clasificación del mes de octubre, haya dejado su lugar entre los cabezas de serie a Rusia, anfitriona de la Copa del Mundo (del 14 de junio al 15 de julio)."Querría evitar a España en el grupo del Mundial porque sería un rival muy difícil". Estas recientes palabras de Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina, podrían resumir el pensar de los ocho cabezas de serie del torneo: Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, Polonia y Rusia.Tras las decepciones del Mundial de Brasil-2014 y de la Eurocopa-2016, Julen Lopetegui parece haber recuperado la "maquina del tiqui-taca" que llevó a España a conquistar dos títulos continentales (2008 y 2012) y el Mundial de Sudáfrica (2010) de manera consecutiva y su buena clasificación mundialista le devuelve la vitola de favorito al título en Rusia."Si hay un equipo a evitar, ese es España. Si otros se lo encuentran, estará bien", declaró también el seleccionador francés Didier Deschamps.A priori, los cinco grandes favoritos para el título mundialista serán Alemania, Brasil, Argentina, Francia y España... y la Roja es la única que no estará en el primer bombo.En teoría, Brasil y Argentina tendrían más posibilidades de toparse con España, dada su condición de países no europeos, pero si se confirma que el sorteo se realiza en el orden de los bombos del 1 al 4, las opciones se abren. Dejar el bombo 2 para el final, por ejemplo, hubiese supuesto casi seguro que a la Roja le hubiese tocado uno de los gigantes sudamericanos, teniendo en cuenta que no podrán coincidir más de dos equipos europeos en un mismo grupo.Quienes no se verán las caras seguro ni con brasileños ni con argentinos serán las otras tres selecciones sudamericanas (Uruguay, Colombia y Perú) al no poder haber dos equipos de una misma confederación en una llave (salvo la UEFA).Eso les llevará a emparejarse, irremediablemente, con una selección europea, aunque no será lo mismo enfrentarse a Alemania, que defenderá el título, que a Rusia, la selección con peor ranking de las 32 participantes.El nivel de los otros dos bombos es algo desigual, con selecciones muy peligrosas y otras que simplemente tendrán reservado un papel de comparsas.A las 10 (hora argentina) será la hora de la alfombra roja, con la presencia de los entrenadores de las selecciones clasificadas y las leyendas que estarán a cargo del sorteo. En el mediodía de nuestro país empezará la ceremonia que tendrá una duración de una hora. La zona mixta -ocho zonas repartidas según cada grupo- está programada desde las 13. Allí hablarán los DT tras conocer los cruces.