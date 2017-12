En nuestra ciudad, en la sede del Centro de Formación Profesional Nº 5 "María Eva Duarte de Perón" está llevándose a cabo un curso de capacitación en Prevención de Riesgos del Trabajo para la Actividad Hotelera y Gastronómica.El titular de la seccional UTHGRA de nuestra ciudad, Carlos Bainotti, puso de relieve que " el curso está realizándose en todo el país, a través del Instituto Hotelero Gastronómico de Higiene, Ambiente, Seguridad y Salud Laboral, que depende de la Secretaría de Capacitación Formación Profesional de UTHGRA y se ofrece en distintas seccionales del país, dura una semana -cinco días hábiles-, cuatro horas por día. Tenemos un turno a la mañana y otro por la tarde, de 8 a 12 y de 15:30 a 19:30.El curso está destinado al trabajador gastronómico, afiliados, desocupados y aquellos que deseen cursarlo.Es para conductas seguras, justamente para no caer en accidentes laborales y enfermedades profesionales, la parte legal, se le entrega material a cada alumno y un certificado a quien tenga asistencia perfecta y apruebe la evaluación.El entrenador es Eduardo Peccioloni, señaló que "formo parte del Instituto Hotelero Gastronómico y a la vez soy participante del Instituto Argentino de Seguridad, en 2002, se hizo un acuerdo entre ambos para generar este curso para clarificar las diferentes situaciones de riesgos en la actividad, desde ahí, todos los años hay un programa, este año está avalado por la Superintendencia de riesgos y se da todo aquel que le interese el curso. Se ven todos los puntos importantes de la problemática, y se apunta a formar un criterio seguro en las personas".Esta es la cuarta vez que se hace en nuestra ciudad, no se hace todos los años.Gabriel Ruggia destacó que existen dos motivos para llevar a cabo la actividad en el Centro que dirige, "primero que con la UTHGRA hace más de 20 años que estamos trabajando y dentro de nuestra institución hay cinco cursos ligados a Gastronomía, por lo tanto nuestros alumnos participan del curso".El programa fue elaborado teniendo en cuenta las características de sus destinatarios y la necesidad de lograr de ellos una verdadera concientización respecto de la importancia que a nivel personal, familiar y social, tiene el adecuado cuidado de su salud e integridad física en su lugar de trabajo.El concepto dedomina claramente las exposiciones y las prácticas que se realicen, con especial énfasis en las nefastas consecuencias que las secuelas de los accidentes y las enfermedades profesionales acarrean inevitablemente al trabajador y a su núcleo familiar.Hace hincapié además en la causalidad de los accidentes y enfermedades profesionales desechando por falsa la idea de la inevitabilidad de los mismos.Los asistentes disponen de ayuda bibliográfica que les servirá de apoyo no solo para afrontar la evaluación a que serán sometidos para determinar el nivel de conocimientos alcanzado, sino también como material de consultas para sus actividades normales.El objetivo general de la propuesta es lograr que los trabajadores comprendan que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales deben ser prevenidos para evitarlas o para disminuir sus efectos,. y que ello es posible siempre que se recurra al conocimiento y la prevención.