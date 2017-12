El “9” acá y Atlético afuera

Esta noche se pondrá en marcha la 4ª fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe, donde se presentarán 2 de los 3 elencos de nuestra ciudad, uno en Rafaela y el otro afuera. El que será local es 9 de Julio, que desde las 21:30 recibirá a Campaña de Carcarañá por la Zona B. El conjunto de Jorge Chiabotto viene de caer en Rosario y acumula 1 victoria, justamente en casa, en 3 presentaciones, con lo cual tratará el León de hacerse fuerte en su reducto para lograr el segundo triunfo. En tanto, el que será visitante es Atlético de Rafaela, que en el mismo horario visitará a Almafuerte de Las Rosas. Los dirigidos por Marcelo Miretti, subcampeones del Oficial de la ARB, aún no conocen la victoria y vienen de caer en el Casarín ante San Jorge en su debut como local, con lo cual irán en búsqueda de su primer triunfo para salir del último lugar. En cuanto al restante representante rafaelino, Ben Hur, que suma 2 derrotas y 1 victoria, se presentará el domingo en Gálvez ante Ceci. La programación de la jornada es la siguiente:hoy, a las 21:30, Brown de San Vicente vs. Atlético Carcarañá, Argentino de Firmat vs. Racing de San Cristóbal (en cancha de Firmat Football) y Almagro de Esperanza vs. Atlético Sastre. En el interzonal jugarán Temperley de Rosario con Trebolense.esta noche, a las 21:30, Atlético María Juana vs. Cacu de Ceres, Platense Porvenir de Reconquista vs. El Tala de Rosario y 9 de Julio de Rafaela vs. Campaña de Carcarañá. En el Interzonal se enfrentarán Alma Juniors de Esperanza y Unión de San Guillermo.hoy, a las 21:30, Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Libertad de Villa Trinidad y Sport Cañadense vs. Central San Javier. Domingo, a las 20:30, Ceci de Gálvez vs. Ben Hur de Rafaela.esta noche, a las 21:30, Almafuerte de Las Rosas vs. Atlético de Rafaela y Atlético San Jorge vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe. El domingo completarán Adeo de Cañada de Gómez y Sportsmen Unidos de Rosario.Brown SV 6 puntos; Atl. Carcarañá, Sastre y Racing SC 5; Temperley, Argentino y Almagro 4.Platense y El Tala 6 puntos; Campaña y Alma 5; 9 de Julio 4; Atlético MJ y CACU 3.Sport y Ceci 6 puntos; Trebolense, Ben Hur y Libertad VT 4; Central y Talleres 3.Sportmen 6 puntos; Unión y Adeo 5; Almafuerte, Rivadavia y San Jorge 4; Atlético de Rafaela 3.San Lorenzo inició con solvencia la defensa de su bicampeonato de la Liga Nacional de Básquetbol al derrotar el miércoles por 94-72 como local a Bahía Basket en el encuentro que abrió la 34ª edición del certamen. El santiagueño Gabriel Deck fue el valor más destacado del equipo dirigido por Gonzalo García, con una planilla de 23 puntos (11 en el tercer cuarto) y 8 rebotes. Su coterráneo Nicolás Aguirre lo secundó con 19 tantos, 8 rebotes y 7 asistencias. Del lado del elenco bahiense, el escolta Máximo Fjellerup aportó 20 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes y 3 recuperos.