Panorama Político

SE POSTERGA ELNUEVO GABINETEAl final la renovación del Gabinete municipal se producirá la próxima semana casi al mismo tiempo que el recambio en el Concejo Municipal. Hasta ayer a la mañana, no se descartaba la posibilidad de que el intendente Luis Castellano informara esta tarde sobre las altas y bajas de su equipo de gobierno. Sin embargo, la comunicación de la reestructuración de secretarías y subsecretarías así como los nombramientos se reprogramó para mediados de la semana entrante.Mientras tanto, había funcionarios de primera línea que ayer tenían más preguntas que certezas porque desconocían si permanecerán o no en su cargo. "Conmigo no habló nadie. Se habla de esto y de aquello, de fusión de secretarías o subsecretarías pero solamente son rumores en los medios. Conmigo no habló nadie", dijo uno de ellos. Pero la incertidumbre no sólo alcanza a integrantes del gabinete sino también a contratados de áreas que, quizás, desaparezcan del organigrama. ¿Qué pasará en el futuro con sus contratos? es el temor de algunos empleados. Y otros admiten que serán reubicados, pero desconocen el área al que serán asignados.De esta forma, Castellano concretará los anuncios en los mismos días que el gobernador, Miguel Lifschitz, quien dijo que antes del 6 de diciembre oficializará el equipo ministerial que lo acompañará en su tercer año de gobierno. Es que está claro que el ministro de la Producción Luis Contigiani abandona el cargo para asumir como diputado nacional y que Miguel González se aleja de la cartera de Salud para completar el mandato de senador provincial de Emilio Jaton -fue elegido concejal de Santa Fe-. Tampoco está definida la continuidad de dos ministros radicales (Julio Schneider y Eduardo Matozo, de Infraestructura y de Ciencia, Tecnología e Innovación, respectivamente) que están alineados con el sector de su partido más afín a Cambiemos que al Frente Progresista.VISINTINI ROMPIOEL PRODELa concejal ¿macrista? de ¿Cambiemos?, Carina Visintini, votó el miércoles último la propuesta del oficialismo sobre el aumento de la Tasa Municipal y el resto de los tributos municipales para el 2018. Así, dejó parados a sus compañeros de bloque Raúl Lalo Bonino y Hugo Menossi como hace Messi con sus adversarios en sus momentos de máxima inspiración.La "calentura" -no hay otra palabra que aplique a la medida en este caso- de Menossi, Bonino se extendió a los concejales del Frente Progresista -en los papeles-, Lisandro Mársico y Germán Bottero que perdieron en la votación cuando, antes de la sesión, la tenían ganada.En honor a la verdad, la semana pasada en la sesión se evidenció un indicio de este ruido en el bloque de concejales de Cambiemos. Este Diario publicó -el viernes pasado- en la crónica de aquella reunión legislativa: "Cuando se pidió el tratamiento sobre tablas (del proyecto para rechazar expresiones del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, sobre el intendente Castellano), Natalia Enrico y Mársico se molestaron porque no habían sido avisados. Tampoco Visintini, quien dijo que quería apostar al diálogo, limar asperezas y no profundizar las diferencias. Los tres pidieron que se demore el debate hasta el lunes. Pero Muriel advirtió que sí les habían advertido a Menossi y Bonino. 'Evidentemente, no trabajan juntos'", dijo el peronista.Ese "evidentemente no trabajan juntos" que disparó Jorge Muriel fue una señal de lo que ocurrió en la larga mañana del miércoles. Menossi, quien se destaca por leer y anticipar escenarios políticos, estaba muy enojado mientras un peronista deslizaba por lo bajo en el sexto piso que se le había escapado la tortuga.De esta manera, Visintini, quien hasta ahora pareciera desempeñar un papel secundario en el espacio Cambiemos, llamó la atención de todos y espera gestos para que nadie la subestime. El interrogante es si el episodio del miércoles se repetirá o fumarán la pipa de la paz, resolverán las diferencias y el espacio pondrá rumbo decidido al 2019 para desafiar a un golpeado peronismo de Rafaela.HORARIO DELCONCEJOEl parlamento local debutó ayer en su nuevo horario de las 13. Y lo hizo con mucho público, vinculado principalmente al Club Ciclista que logró la cesión definitiva por parte del Municipio del predio que ocupa en Marchini y bulevar Yrigoyen. También se sumaron vecinos del nuevo barrio -ubicado al norte de la ciudad, al oeste de Bv. Lehmann a la altura del futuro hospital regional- formalizado ayer a través de la ordenanza aprobada por los ediles.De todos modos, no todos los concejales están convencidos de continuar a lo largo del 2018 con sesiones a las 13. En todo caso, admiten que habrá un período de prueba, un balance y si es positivo no habrá cambios. Pero si es negativo nadie descarta volver a los jueves a las 19 hs.SESION PREPARATORIAEl próximo miércoles se realizaría la sesión preparatoria del Concejo Municipal. Es una especie de ensayo para la extraordinaria del domingo 10 de diciembre a las 19 hs. cuando se despidan de sus bancas Bottero, Enrico y Marcelo Lombardo y asuman Leo Viotti, Alejandra Sagardoy y Marta Pascual -además continuarán los reelectos Bonino y Muriel-.Posiblemente ese día se definirá qué bancas ocuparán en el recinto. Sagardoy por caso podría heredar el lugar de Enrico y Viotti el de Bottero.Lo que no está definido es quién será el futuro mandamás del Concejo. Silvio Bonafede, actual dueño del cargo, cedería el sillón a... Bonino o Menossi, quien animan una pulseada para resolver la presidencia. Tras el desaire de Visintini, un peronista dijo medio en serio medio en broma: "Si la concejal del PRO se atrevió a votar distinto que sus compañeros, y estos a su vez se pelean por la presidencia, entonces no está todo bien en el partido que aspira a llegar a la Intendencia en el 2019. Tomen nota por favor".¿CASTELLANO OCORRAL?En un suelto en la sección política, diario Clarín hizo referencia a la despedida de año de Lilita Carrió en Buenos Aires, a la que asistió la plana mayor del gobierno nacional -entre ellos Marcos Peña- a excepción del presidente, Mauricio Macri, quien no fue invitado aunque sí su esposa Juliana Awada. Y destacó la presencia de numerosos dirigentes radicales, entre ellos "José Corral, intendente de Rafaela y presidente partidario".Para los distraídos, Corral sigue siendo intendente de Santa Fe y Castellano, hasta nuevo aviso, de Rafaela.