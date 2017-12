SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la fecha se recuerda el Día Mundial de lucha contra el Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), se conmemora cada primer día de diciembre, desde 1988, es por ello que el Municipio local ha difundido material a modo de adhesión a la fecha. Este día representa la lucha por erradicar la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del Sida, y que se cobra millones de vidas cada año.

Este año, la campaña mundial se rige bajo el lema "Mi salud, mi derecho", y explora los desafíos enfrentados por quienes no pueden ejercer sus derechos sanitarios.

Como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la salud es uno de los derechos universales de primer orden (junto al acceso a la tierra y la vivienda, el trabajo digno, el acceso a alimentos nutritivos y a la justicia). Garantizar su pleno ejercicio es una prioridad de orden mundial, a fin de que la atención sanitaria de calidad esté disponible y sea accesible para todos.

Desde la Municipalidad de Sunchales adherimos al Día Mundial del Sida, por comprender la importancia de concientizar sobre esta problemática, y de promover un diagnóstico precoz para iniciar el tratamiento en forma oportuna.

Por tal motivo, invitamos a realizar el testeo de VIH, de forma gratuita y confidencial, en el servicio de detección de VIH/sífilis que funciona durante todo el año en el Hospital “Almicar Gorosito”. Su horario de atención es de lunes a viernes, de 06:30 a 07:30. (No se necesita una certificación médica, ni estar en ayunas, para realizarse el test.)





Estadísticas (a nivel mundial)



Alrededor de 19,5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica en 2016.

Unos 36,7 millones de personas vivían con el VIH en 2016 en todo el mundo.

Aproximadamente, 1,8 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en 2016.

Cerca de un millón de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2016.

Unos 76,1 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia.

Alrededor de 35 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia.

En la Argentina, tres de cada diez diagnósticos de VIH se consideran tardíos. Es decir que se realizan en una etapa avanzada de la infección, cuando el virus ya ha debilitado las defensas del cuerpo.

De acuerdo a datos de la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación, la epidemia de VIH en la Argentina continúa estable:

Se producen 6.500 nuevos diagnósticos por año.

Se estima en 120 mil las personas que tienen el virus, aunque un 30 por ciento de ellas lo desconoce.

Del total de personas que conocen su diagnóstico, el 81 por ciento está en tratamiento y la mayoría de ellas se atiende en el sistema público de salud.

La principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales sin uso del preservativo (90 por ciento).

De cada cien bebés que nacen de madres con VIH, más de 5 (5,2) adquieren la infección.

Son 68 mil las personas que reciben tratamiento antirretroviral. De estas, el 70 por ciento se atiende en el sistema público de salud.

Es fundamental continuar generando estrategias para que más personas se realicen el test, y logren acceder al diagnóstico en etapas lo más cercanas posible al momento de la infección, ya que esto contribuye a mantener su calidad de vida.

Aún con los tratamientos más potentes y sofisticados, no es posible eliminar el virus. Sin embargo, puede controlarse la infección (se trata de una enfermedad crónica que permite tener una calidad de vida estable).