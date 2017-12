Autos eléctricos: una nueva era

Los autos eléctricos vienen ganando lugares cada vez con más fuerza. Sus grandes beneficios para el medio ambiente y las facilidades que los gobiernos están otorgando progresivamente para acceder a estos vehículos los hacen más tentadores para el usuario. Además, saber que un auto eléctrico puede llegar a consumir hasta 75% menos combustible que un auto a combustión es un motivo para prestar real atención a estos vehículos.

Aunque en América aún no se tiene una cuota de mercado alta para estos autos, poco a poco se hacen más familiares en el mundo. Así tenemos a Europa encabezando la lista donde Noruega cuenta con el 33% del mercado, seguido por Islandia con el 9% y Suecia, Suiza y Bélgica que no pasan el 5% pero están avanzando rápidamente.

Comparar un auto a combustión con uno eléctrico es una de las formas de darse cuenta de lo rentable que puede resultar tener un vehículo eléctrico. El primer punto es la contaminación: un automóvil impulsado por electricidad no contamina. Lo contrario ocurre con un auto a combustión. Del mismo modo, el costo de mantenimiento del auto eléctrico resulta más barato que uno a combustión.

El estimado para el 2025 es que más de 40 millones de autos eléctricos se posicionen en el mundo creando una nueva era de autos más ecológicos y más sencillos de utilizar, según una publicación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en su sitio web.

El factor precio para adquirirlos es aún uno de los desafíos más destacados que enfrentan esta generación de autos. Se espera que se puedan adquirir a un precio más bajo y que se fomenten políticas de subvención como los hacen los países que tienen la mayor cuota de mercado.

En tanto, un sondeo global sobre el mercado automotor realizado por UBS señala que para el año 2025, casi cada sexto automóvil vendido en el mundo será eléctrico. Y si las cosas van al mismo ritmo de 2017, esos autos tienen más probabilidades de tener un logotipo de Tesla Inc. que uno de BMW AG.

A mediados de la próxima década, las ventas mundiales de vehículos eléctricos deberían alcanzar los 16,5 millones, dijeron analistas liderados por Patrick Hummel en el informe, un aumento de 14% frente a la estimación anterior. UBS estima que los vehículos eléctricos representarán 16% de todas las ventas de automóviles para entonces, en comparación con una estimación previa de 14%.