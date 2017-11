Homicidio en Frontera: ¿cuál sería la pena?

Ayer dimos cuenta en este espacio en internet, que en el Hospital J.B. Iturraspe de la ciudad San Francisco (Córdoba) se realizó la autopsia a Paola Pirra, y hoy ampliamos citando que estuvo a cargo del médico Mario Vignolo.

También citamos que se observó la presencia -durante la tarde la víspera- de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), presuntamente provenientes de la ciudad de Rafaela (se recuerda que en Frontera se instala una dependendencia adscripta a dicho organismo policial, con directa relación a la Fiscalía regional).

En esta ocasión mencionamos que habría obedecido a la toma de declaraciones (hoy conocidas como 'entrevistas') a allegados a la víctima, y a quienes habrían llevado a Paola Pirra hasta el Hospital de San Francisco, entre ellos el padre de Nahuel Pueyo, a quien se le habría disparado el arma que portaba.

La fuente que acercço estos datos a Romeo Lanata (nuestro colaborador en Frontera y San Francico), comentó que Nicolás Pueyo (hermano del detenido, y poseedor de abultados antecedentes en el mundo del delito), no estaría colaborando con los investigadores, y habría incurrido en mentiras (con ánimo de no perjudicar a Nahuel, habida cuenta de que no sería accidental la situación que generó el disparo fatal).

De acuerdo a opiniones varias, por lo sucedido le corresponderían a Nahuel Iván Pueyo de 8 a 25 años años de cárcel.

Por otra parte, se sentencia que no extrañaría (ante la no existencia de testigos creíbles que avalen sus dichos sobre que que se le escapó el tiro), que la causa se oriente hacia la investigación de un homicidio simple.

Finalmente, se puntualizó que hasta la tarde de ayer no habría sido hallado el casquillo (vaina ) del proyectil que dio muerte a Paola Pirra.