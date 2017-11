Altura del río y el pique

Quienes fueron a la costa santafesina este fin de semana se encontraron con un río bastante crecido. Si bien las islas aún no se inundaron, los arroyos y lagunas están muy caudalosos y hay fuerte correntada. En el puerto de La Paz el río registró una altura de 5.13 metros, en Santa Elena 5.07 metros, en Hernandarias 4, 37 metros, en Paraná 3.74 metros y 3,82 metros en el puerto de Santa Fe. Creemos que el río llegó a su tope por lo menos por algunas semanas ya que de Goya para arriba viene bajando por lo que suponemos que se mantendrá una semana en estas alturas y luego bajará. Por supuesto todo depende con lo que suceda en el sur de Brasil con las lluvias. Respecto de la pesca debemos recordar que se encuentra vedada hasta el 31/12 la pesca del Surubí quedando prohibido no solo la captura sino también el acopio, el transporte y la comercialización de esta especie. El agua está muy clara y como sabemos esto no es favorable para el pique. Lo mismo con los cambios climáticos por lo que el pique es muy cambiante. Un día no se saca nada y al otro día el pique mejora notablemente. No obstante probando distintas carnadas se pueden sacar Mandubés, Patíes de buen tamaño, Bogas medianas y por supuesto, Amarillos y Moncholos. Anda muy bien la carnada viva, coluditas y cascarudos chicos (de 4 o 5 cm). A estos se los debe buscar con un mediomundo debajo de los camalotes y se los encarna por el lomo para que queden vivos. Las coluditas también funcionan muy bien pero, hay que salir a pescar bien temprano o a la tardecita porque cuando calienta el sol las Palometas hacen estrago con la carnada. La recomendación: no olvidar repelente y protector solar.