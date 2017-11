Atlético visita hoy a Instituto

La versión visitante de este Atlético de Rafaela, hasta el momento, viene siendo mejor que cuando juega en casa. A eso se aferran todos por Alberdi; a ese buen rendimiento que tuvo en Jujuy, en Tucumán. Sucede que en ocho presentaciones la “Crema” jugó mejor cada vez que salió del Monumental, lo hizo en cuatro, e incluso siete de los 12 puntos que suma en la tabla los trajo de afuera.



Este lunes, el equipo de Lucas Bovaglio estará visitando a Instituto de Córdoba en uno de los juegos correspondientes a la novena fecha del torneo de la B Nacional. El cotejo comenzará a las 19.00 y será arbitrado por Alejandro Castro.



Para dicho compromiso, el DT de Atlético le ratifica la confianza a los mismos once que salieron desde el minuto inicial ante Almagro, terminó 1 a 1. Las novedades pasan por el banco de relevos, por un lado, la inclusión por primera vez en el campeonato de Mauro Marconato, este mediocampista ofensivo que llegó en el último mercado de pases y hasta el momento había jugado en Reserva, donde fue figura. Por otro, el arquero Jorge Carranza, que en la práctica del sábado sufrió una tendinitis en su rodilla y en su lugar estará Matías Tagliamonte.

Con este panorama, Ramiro Macagno, Lucas Blondel, Oscar Carniello, Stéfano Brundo, Nicolás Dematei, Enzo Copetti, Lucas Pittinari, Emiliano Romero, Jorge Velázquez, Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener serán los XI de la “Crema” para visitar hoy a la “Gloria”.



En el banco de relevos el DT contará con Tagliamonte, Tomás Baroni, Gianfranco Ferrero, Facundo Soloa, Marconato, Manuel Bustos y Darío Gandín.



El rival. Instituto viene de jugar el último jueves ante el Deportivo Morón en donde debutó Darío Franco en la conducción técnica y el equipo ganó 1 a 0 con gol de Guido Mainero. La “Gloria” hacía cuatro encuentros que no ganaba, y lo hizo por primera vez fuera de Córdoba y por tercera en el campeonato. Suma 11 puntos en la tabla, con 6 goles a favor y la misma cantidad en contra.

Para el juego de hoy el DT eligió repetir la misma formación inicial que utilizó en el último cotejo.



Historial: Atlético e Instituto se enfrentaron en 37 oportunidades, de las cuales lleva más encuentros ganados el equipo cordobés, con 14 sobre 9 que ganó la “Crema”; en los otros 14 enfrentamientos quedaron empatados. En Córdoba, los de Rafaela ganaron en tres oportunidades (de 18 que jugaron), igualando 5 y siendo triunfos de la “Gloria” en las restantes diez veces que jugaron.



Resultados: Flandria 2-0 All Boys, Almagro 2-1 Boca Unidos, Brown (A) 0-0 Independiente Rivadavia, Guillermo Brown 1-1 Aldosivi, San Martín (T) 1-1 Quilmes, Sp. Estudiantes (SL) 0-0 Gimnasia (J). Hoy: 17 hs. Dep. Riestra vs. Los Andes, 19 hs. Instituto vs. Atlético, 20.30 hs. Santamarina vs. Villa Dálmine, 21.05 hs. Juventud Unida vs. Deportivo Morón.



Las probables formaciones:



Instituto: Lucas Hoyos; Ezequiel Bonacorso, Gabriel Fernández, Víctor López y Claudio Roldan; Maximiliano Correa, Ezequiel Videla y Ricardo Blanco; Guido Mainero, Facundo Castelli y Malcom Braida. DT: Darío Franco.



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Oscar Carniello, Stéfano Brundo y Nicolás Dematei; Enzo Copetti, Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener. DT: Lucas Bovaglio.



Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Alejandro Castro.

Hora: 19.00 (TyC Sports Play).