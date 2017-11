El Ministerio de Desarrollo Social informa que este lunes estarán acreditados los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes al mes de noviembre, en todas las localidades de la provincia. Ante cualquier irregularidad, debe realizarse la denuncia en la comuna o municipio correspondiente y también en el Ministerio de Desarrollo Social, comunicándose a los teléfonos (0342) 4579269, o en www.santafe.gob.ar .La Caja de Asistencia Social- Lotería de Santa Fe informó que con motivo de conmemorarse el Día de la Soberanía Nacional, la grilla de algunos horarios de sorteos ha sufrido modificaciones. Este lunes se realizarán los sorteos de Quiniela “El Primero” con total normalidad a las 11:30 hs. mientras que la Quiniela “Matutina” se realizará a las 15 hs. ; en tanto que no se realizarán los sorteos de Quiniela en las modalidades “Vespertina” y “Nocturna”.Los días 21 y 22 de noviembre se desarrollará el Seminario presencial de Técnicas de ventas organizado por la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El mismo tendrá lugar en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región de 12:30 a 16:30 hs. durante cada uno de los dos días que durará la actividad, contemplando 8 horas de duración total.El Quirófano Móvil Municipal se ubica la próxima semana, desde el martes 21 al viernes 24 de noviembre en el barrio Jardín, frente a la vecinal sita en M Brasca 650, donde atenderá en el horario de 7 a 13. Es importante aclarar que el lunes no se brindará el servicio con motivo del feriado del Día de la Soberanía Nacional.Todos los interesados tendrán la posibilidad de recibir el servicio gratuito de castración para perros y gatos, tanto machos como hembras mayores a seis meses en ayunas, lo más cerca posible de su domicilio.Las castraciones se complementan con la campaña de vacunación antirrábica, confirmando y sosteniendo esta política de salud pública.