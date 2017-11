Cief, Buchholz, Garbiglia, Testa y Fernández ganaron en Car Show

En una jornada soleada y con altísimas temperaturas en el ambiente y aún más en pista, el Car Show Santafesino disputó ayer en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo "Ciudad de Rafaela" la penúltima fecha de su temporada 2017.

El trazado de 3.050 metros de cuerda fue testigo de una jornada que durante la mañana estuvo reservada a las series de las tres divisionales superiores -tres de Turismo Fiat Santafesino y dos de TS 1800 y el TC 4000- y luego del mediodía a las cinco finales.

Horacio Fernández sumó un nuevo triunfo en el Fiat 600 TS en una apretada definición sobre Luis Cifre. Ambos pilotos estarán definiendo el título cuando finalice el campeonato en el mismo escenario del Club Atlético.

Posteriormente, se cumplió la segunda final de la Fórmula 3 Santafesina 1.6, ganada por Renzo Testa, por estrecho margen sobre Franco Bosio. Vale la pena recordar que el sábado, en la primera, había vencido el local Fabián Mainero.

La continuidad del programa estuvo reservada al Turismo Fiat Santafesino, que vio triunfar al reaparecido Cristian Garbiglia (Uno), escoltado por el susanense José Luis Costamagna (Duna), en tanto que con la sexta posición Maximiliano Andreis (Uno) llegará con excelentes chances al "Coronación".

Tal como había ocurrido en la fecha anterior, en la capital entrerriana, se volvió a correr en el penúltimo turno, la final del TC 4000, en la que logró imponerse con autoridad Claudio Buchholz (Chevy) para quedarse en los umbrales de la consagración, que buscará en el mes de diciembre en Rafaela. Dos pilotos de nuestra región completaron el podio: Sergio Cheirano (Chevy) de Grutly y Mauro Perassi (Fairlane) de Felicia.

En el cierre del domingo, el TS 1800 tuvo a un protagonista excluyente, Andrés Cief (Clio), que fue inalcanzable y se dio el gusto de lograr su primera victoria en la categoría. La lucha por el segundo lugar fue apasionante y las variantes fueron permanentes. Finalmente ocupó esa posición Luciano Bucci (Trend), quien evitó la consagración anticipada de Juan Ignacio Canela (Clio), que terminó quinto.



LOS RESULTADOS

Las cinco finales disputadas ayer en esta ciudad arrojaron estas clasificaciones oficiales:



Fiat 600 TS: 1º Horacio Fernández, en 20m23s555; 2º Luis Cifre a 82 milésimas; 3º Nicolás Aimar a 1s128; 4º Javier Melidoro a 1s925; 5º Mauricio Luciano a 3s728; 6º Jonatan Fux a 3s838; no clasificaron Axel Lederhos y Joaquín Del Pino.



Fórmula 3 Santafesina 1.6: 1º Renzo Testa, en 14m40s480; 2º Franco Bosio a 211 milésimas; 3º Esteban Zuberbühler a 2s630; 4º Alfredo Esterkin a 4s641; 5º Fabián Mainero a 4s647; 6º Damián Mari a 7s003; 7º Kevin Crucci a 7s385; 8º Manuel Macarro a 7s691; 9º Juan Carlos Polini a 8s223 y 10º Juan Emilio Guazzeroni a 8s522.



Turismo Fiat Santafesino: 1º Cristian Garbiglia (Uno), en 21m37s584; 2º José Luis Costamagna (Duna) a 717 milésimas; 3º Hernán Fenoglio (128) a 2s423; 4º Juan Carlos Iglesias (128) a 3s873; 5º Franco Lutri (Uno) a 5s910; 6º Maximiliano Andreis (Uno) a 6s726; 7º Sergio Martínez (128) a 6s739;8º Luciano González (Uno) a 7s620; 9º Abel Sánchez (128) a 11s858; 10º Matías Clapier (128); 11º Nicolás Valentini (Uno) a 14s154... 13º Ricardo Saracco (Uno Way) a 17s352... no clasificaron Máximo Gauchat (Uno) y Fabián Mainero (128)... fue excluido Cristian Vaira (128).



TC 4000 SS: 1º Claudio Buchholz (Chevy), en 18m08s879; 2º Sergio Cheirano (Chevy) a 3s486; 3º Mauro Perassi (Farlane) a 3s701; 4º Fabio Canciani (Falcon) a 5s089; 5º Franco Passarino (Falcon) a 5s695; 6º Ariel Yacob (Chevy) a 7s681; 7º Marcelo Feliciani (Chevy) a 15s742; 8º Mario Belich (Falcon) a 15s825; 9º Adrián Canavesio (Chevy) a 26s247; 10º Darío Necochea (Falcon) a 48s099... no clasificó Oscar Garmaz (Falcon).



TS 1800: 1º Andrés Cief (Clio), en 18m09s927; 2º Luciano Bucci (Trend) a 10s055; 3º Ezequiel Bosio (Clio) a 10s235; 4º José Ignacio Bailone (Clio) a 10s364; 5º Juan Ignacio Canela (Clio) a 11s113; 6º Danilo D'Angelo (Trend) a 11s896; 7º Germán Idáñez (Palio) a 15s090; 8º Adelqui Orazi (Gol) a 23s141; 9º Andrés Maugeri (Clio) a 23s338; 10º Agustín Rivera (Gol) a 27s620... 13º Eugelio Mautino (Kinetic) a 1 vuelta... 16º Sebastián Sábolo (Kinetic) a 4 vueltas... no clasificó Agustín Bonomo (Gol).



LA ULTIMA FECHA

Reiterando lo informado en varias oportunidades, el Car Show Santafesino tiene previsto disputar la última fecha de su calendario en el mismo trazado que se utilizó el fin de semana.

Será la quinta visita que concretará este año al circuito "Juan R. Báscolo" del autódromo "Ciudad de Rafaela", para el duodécimo capítulo de 2017.

En esa ocasión se realizará el "Coronación", que por reglamento deportivo estará otorgando puntaje y medio, una modalidad que le permitirá llegar con buenas opciones a varios pilotos que de otra manera no podrían hacerlo.