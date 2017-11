Cómo es el entrenamiento en tiro de un policía rafaelino

Diego Palmucci es rafaelino, instructor de tiro, y hace casi 30 años que es convocado por la jefatura de la Unidad Regional V de Policía para entrenar a sus efectivos. Todo se hace a través del Tiro Federal Argentino, institución ubicada en Av. Aristóbulo del Valle y Benito Anduiza de nuestra ciudad, de la cual Palmucci es vicepresidente.

Allí se pueden hacer los entrenamientos, con la infraestructura exigida por todas las normativas de seguridad. Muy pocos son los polígonos de tiro habilitados en la provincia y uno de ellos es el Tiro Federal de Rafaela, donde también viene a entrenar personal policial de otras unidades regionales como la XVIII (departamento San Martín), y Gendarmería Nacional.

Palmucci también es docente del Isep (Instituto de Seguridad Pública) donde se forman los futuros agentes policiales y que está ubicado en Recreo. En este contexto ahora ya se habla de un plan maestro de entrenamiento para quienes se forman.

Palmucci aceptó de buen grado dialogar con LA OPINION, sobre cómo se forman los agentes policiales, especialmente en la materia en la cual él es el experto: el uso y manipulación de las armas de fuego.



PORMENORES DEL

ENTRENAMIENTO



LA OPINION- ¿En qué consiste la instrucción que se le da a los policías?

Diego Palmucci- Últimamente hicimos dos cursos de capacitación que les sirven a los funcionarios para el ascenso. Sin esta capacitación no puede aspirar al ascenso. El primer grupo fueron los suboficiales y el segundo con los oficiales.

Esta capacitación tiene varias ramas, no sólo tiro. Se ve táctica policial, la legal y de adaptación a los nuevos sistemas como el nuevo código procesal penal, la escena del crimen. Es completa en todos los ámbitos.

[A veces] la imagen del policía está muy desmejorada y tendría que haber un relanzamiento. ¿Cómo? dignificando la labor policial, redirigiendo los recursos… por ejemplo, ¿de qué me sirve tener 20 camionetas nuevas si no tengo quién las maneje? Y estamos hablando de un recurso muy caro para la provincia.

Y se debe dignificar, porque uno le está dando herramientas a gente –como en mi caso- que ¿sabemos cómo las va a utilizar? ¿Las va a utilizar para bien? Uno trabaja en función de que se presume que son todas buenas personas.



LO- ¿Cómo se llama el curso y cuánto tiempo dura?

DP- El curso es de capacitación, y la materia que yo doy es Tiro, con una parte teórica y una parte práctica. Dura un poco más de dos meses, con dos clases semanales, de 13 a 19.



LO – Yendo puntualmente a la parte práctica en tiro, ¿qué es lo que se enseña?

DP- Yo no voy a sacar tiradores, porque un tirador se saca con entrenamiento. Y como no tenemos la cantidad de munición mínima requerida para sacar una persona muy hábil en tiro, lo que sí pretendemos es sacar gente segura en el manejo de las armas.



LO- El arma reglamentaria del policía es la pistola 9 mm ¿hay otras armas que también sean reglamentarias para los policías?

DP- Sí. El arma de puño reglamentaria, estandarizada y por ley orgánica es calibre 9 mm. Dependiendo de las licitaciones hoy conviven las marcas Browning, Bersa, y Taurus.



LO- ¿Por qué 9 mm? ¿Qué es lo que tiene esa arma que al policía le va a servir más que otra arma con otro calibre?

DP- 9 mm es a nivel mundial el calibre por excelencia para defensa. Porque es una conjunción entre capacidad de volteo, penetración y cantidad de munición. Es una pistola que engloba un proyectil perforante, poderoso y con gran capacidad de munición. Salvo la Browning, la Taurus y la Bersa tienen 17 cartuchos de capacidad en el cargador más uno en recámara. Hoy el funcionario sale con una dotación mínima de 50 municiones.



LO- ¿Y las otras armas reglamentarias cuáles son?

DP- Siguen coexistiendo como arma intermedia la FMK-3 o FMK-5, la escopeta de repetición, que es un subfusil calibre 9 mm que es el que normalmente se usa para hacer servicios adicionales en los bancos. Es de Fabricaciones Militares, fábrica Fray Luis Beltrán. Y como arma larga, el FAL (fusil automático liviano). Y la escopeta, que en el día de hoy, siempre se usa con munición anti-tumultos (balas de goma).



LO- Cuando Ud. les enseña tiro a los policías, ¿qué aspectos profundiza como los más importantes?

DP- Primero empezamos con el tema Legislación. La ley 20.429 que es la que legisla la tenencia y el uso y portación de armas de fuego; porque muchos de estos policías hacen controles vehiculares o de rutina. Al menos deben saber qué es un legítimo usuario, qué es tenencia, portación, transporte, para un vigilador privado qué es lo que se requiere, qué documento debe acompañar; el conocimiento de qué cantidad de munición se puede llevar, es importante porque generalmente se desconoce.

Y después tenemos el problema de que la legislación va cambiando y no se va actualizando el funcionario; por lo cual muchas veces incurre en errores involuntarios.



LO- Fuera del curso, durante el año, ¿el policía puede por su propia cuenta ir al Tiro Federal a hacer prácticas, voluntariamente? ¿Las municiones se las provee la policía?

DP- Sí, pueden ir, por supuesto, pero las municiones corren por cuenta propia. El problema del recurso en seguridad en todo el mundo es escaso. Y cuidado porque si en vez de estar en Rafaela estuviésemos en Villa Martelli o en San Martín en Buenos Aires, tal vez sea una necesidad ese entrenamiento. Acá estamos hablando de la salvaguarda de la vida…



LO- ¿Para ir a entrenar al Tiro Federal hay que ser socio?

DP- No, puede ir y pagar la línea como no socio. Y si es socio sale mucho más barato.



LO- En su opinión, ¿hoy la Policía tiene un buen equipamiento en cuanto a armas? ¿Está bien dotada?

DP- Sí. Hoy la mayoría del personal está con armas nuevas, Bersa de última generación que son muy confiables, pistolas que andan muy bien.



LO- ¿La mujer policía tiene la misma instrucción y entrenamiento que los policías hombres?

DP- Sí. A la par. Lo que conlleva a adaptar el armamento, el blindaje personal, ya que no es lo mismo un chaleco antibalas para una mujer que para un hombre, y muchas cosas más que hay que ir puliendo.