Diputados preocupados por cambios en la ley de Salud Mental nacional

En la sesión del día jueves 16 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto del diputado Jorge Henn que solicita la intervención del Ejecutivo Provincial ante los organismos nacionales para que se mantenga la reglamentación de la actual Ley Nacional de Salud Mental y no se dé lugar el decreto normativo que la modificaría.La iniciativa propone que dicha intervención sea a través del Ministerio de Salud y el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones.En su alocución en el Recinto, el legislador de la UCR-NEO explicó: “estamos ante un hecho que presenta dos situaciones alarmantes: en primer lugar, la nueva reglamentación desvirtúa el sentido de la ley aprobada en 2010 y le quita derechos a las personas con padecimiento mental. En segundo lugar, porque el tratamiento por decreto suplanta la discusión propia del Congreso Nacional, que es el ámbito adecuado donde corresponde tratarse estos temas”.El decreto que modificaría la Ley Nacional de Salud Mental, permitiría, entre otras cosas, volver al viejo sistema del “manicomio” que “aísla” a los paciente, en clara contradicción con el actual sistema de atención, que intenta abordar la salud mental como “un proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos”.El exvicegobernador argumentó que “la ley vigente es progresista porque promueve la no discriminación, establece además una forma de abordaje de las adicciones desde otra óptica, donde se las entiende como una afección psicológica, y reconoce a las personas con padecimientos mentales como sujetos de derechos y no como objetos de protección tutelar”.El diputado, además, destacó que “la ley actual es el resultado de un trabajo interdisciplinario que tuvo el visto bueno de organizaciones internacionales por su enfoque humanitario”.Para finalizar, Henn enfatizó que “no se puede volver atrás en temas sensibles como estos donde está en juego la calidad de vida de seres humanos”.