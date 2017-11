SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Antes de iniciarse la sesión se generó un momento de tensión por dichos de Fernando Cattaneo y la respuesta de Leandro Lamberti, El hecho se suscitó cuando Cattaneo pidió la palabra para hacer referencia a un tema fuera del Orden del Día,

Tras obtener la aprobación por parte del presidente del cuerpo, Leandro Lamberti, manifestó que quería referirse a la respuesta a la minuta Nº 748- recibida semanas atrás- "realizada por mi por la subejecución de partidas de transferencia de fondos a instituciones de bien público.

Enfatizó que "quiero hacerla pública por dos motivos, por estar en desacuerdo por cómo fue planteada la respuesta y porque con esta reflexión pretendo que el Concejo tome una posición más enérgica porque considero grave la situación".

Consideró que la respuesta es " una tomada de pelo", y para ella hay dos interpretaciones " estamos nuevamente ante el desconocimiento de los dos poderes, se toman decisiones sin tener el aval correspondiente" - aquí recordó otras situaciones en las había marcado actitudes similares-

Por otro lado señaló que el "Ejecutivo podría estar conociendo las facultades del Concejo pero subestima el proceso de debate, creyendo que por contar con la mayoría absoluta puede hacer cualquier cosa".



Por su parte Lamberti le recordó los artículos del Reglamento interno a los que puede acogerse para planteos como el que nos ocupa. Enfatizó que " en cuanto a la respuesta no entraré en detalles ya que no fue analizada, pero es un dato no menor que el Ejecutivo responda".

Más adelante le recordó a Cattaneo una Ordenanza similar, del año 2014 , del gobierno anterior, del que el edil que inició la queja formaba parte, en los mismos términos e idéntica solicitud.

También le recordó que en el trabajo de comisión analizaron el funcionamiento de diversas comisiones, muchas de las cuales son meros receptores de los aportes, puntualizó que deben presentar planes de trabajo más sistemátcio, remarcó que "estoy de acuerdo con Ud. que debe efectuarse un trabajo de análisis y mejoramiento para un mayor aprovechamiento de los recursos".

Finalmente recordó que " la mayoría absoluta no la hemos utilizado nunca".

Por último Cattaneo pidió disculpas por el momento incorrecto al pedir el uso de la palabra, y defendió la Ordenanza hecha en la gestión Bolatti, en la que expresamente se hablaba de crisis en la economía, agregando que el actual documento del Ejecutivo no lo menciona.