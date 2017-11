El gran momento de la Reserva de Atlético que suma 7 triunfos al hilo

La Reserva de Atlético de Rafaela está teniendo un comienzo de torneo, en la B Nacional, estupendo. En siete presentaciones, logró siete victorias. Marca diferencias por todos lados, en todas las canchas. Con once y con diez también, como ocurriera el último miércoles cuando enfrentó a Nueva Chicago y lo goleó 4-0 jugando 80 minutos con uno menos.

La “Crema” suma 25 goles, siendo el equipo (de los 13 que compiten) más goleador y junto a Flandria, uno de los escoltas que tiene –el otro es All Boys con 15- recibieron apenas cuatro goles. A Atlético le hicieron tres, de esos cuatro, en un mismo partido (5-3 vs Los Andes), en cinco presentaciones mantuvo su arco en cero.

“Estamos en un buen momento desde que arrancó el campeonato, hay una base, fundamentalmente, del torneo de Brasil del año pasado que nos entendemos muy bien y tanto con los que bajan del plantel superior lo hacen con un compromiso bárbaro y creo que eso es lo que nos está dando el resultado”, destacó Lautaro Navas, el capitán de la Reserva de la “Crema”.



- Es mucha la diferencia que vienen marcando, ¿esperaban que sea así?

- Nosotros también estamos sorprendidos por el nivel que estamos teniendo. No es casualidad por el hecho de los jugadores que hay, pero las ganas y el compromiso es el puntapié fundamental y principal para que esto suceda y también la contundencia con la que jugamos.



- ¿Qué les pide Lito Bottaniz a la hora de jugar?

- Básicamente, si bien nos conocemos mucho, no tenemos tanto trabajo durante la semana porque hay chicos de todos lados, trabajamos con los aspectos básicos, de jugar cuando podemos, de trabajar ciertos movimientos tácticos, dependiendo un poco de cada partido y de los jugadores con los que disponemos.



- Tienen un promedio de gol estupendo, los de arriba vienen derechito…

- Los cuatro de arriba, la mayoría de los goles los hicieron ellos, están en un gran momento, van rotando y la verdad que los que juegan están haciendo las cosas bien, están convirtiendo y en buena hora para el equipo.



Hasta aquí derrotó a: All Boys (5-0), Quilmes (2-1), Villa Dálmine (2-0), Almagro (2-0), Ferro Carril Oeste (5-0), Los Andes (5-3) y Nueva Chicago (4-0).



Lo que le queda: 9º fecha vs Flandria (V); 10º fecha vs Sarmiento de Junín (L); 11º fecha vs Deportivo Morón (V); 12º fecha vs Deportivo Riestra (L); 13º fecha vs Brown de Adrogué (V).



Las Posiciones: Atlético de Rafaela 21, puntos; Flandria 15; All Boys 15; Sarmiento 13; Deportivo Riestra 12; Ferro Carril Oeste 12; Villa Dálmine 8; Los Andes 8; Deportivo Morón 7; Quilmes 7; Brown (A) 7; Nueva Chicago 5; Almagro 2.



El torneo: La disputa del torneo es a dos ruedas, todos contra todos y el fixture no coincide con la primera de cada club; incluso tiene una fecha más que el certamen principal.