El INDEC cambiará la estructura del IPC

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El director del INDEC, Jorge Todesca, sostuvo que habrá "algunos cambios en la estructura" del Indice de Precios al Consumidor (IPC), mientras destacó la incorporación de tecnología en la entidad. "Creo que ya no estamos en emergencia. Reflexioné mucho sobre esto cuando se terminó la vigencia del decreto de emergencia", señaló.En ese sentido, el funcionario consideró: "Objetivamente, estamos publicando más que lo que el INDEC difundía en tiempos preintervención"."Estamos incorporando tecnología y hay un núcleo de trabajadores muy profesionales que nos permitieron superar la emergencia mucho más rápido de lo que suponía al principio", destacó. Respecto de la posibilidad de poner en marcha un nuevo IPC sobre la base de la encuesta de gastos, subrayó: "No es un nuevo IPC, sino que va a haber algunos cambios en la estructura, en los capítulos del índice"."Ojalá llegue en 2019. Esto no cambiará el resultado del IPC, nos va a dar una sintonía más actualizada de cuál es el peso de los alimentos o de los nuevos consumos", analizó. En una entrevista con un matutino porteño, enfatizó: "Sabemos que la confianza es una caja de cristal, que hay que cuidar todos los días"."Es que una pequeña lesión puede causar un daño irreparable. La exigencia sobre la confianza es mucho mayor que el primer día. Ya hace dos años que estamos", aseguró. "Pasamos de un nivel de desconfianza total a un buen nivel, que, creo, deben juzgar otros. Pero, al mismo tiempo tenemos la custodia de un valor muy importante. Eso nos pone a todos en extremada alerta", consideró.