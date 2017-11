Exitoso operativo de Aguas Santafesinas

Tal como estaba previsto, en las primeras horas de la mañana de ayer, Rafaela no tuvo servicio de agua potable. Comenzó a las 6 am y terminó antes de lo previsto: 7.40, pese a que originalmente estaba previsto que concluyera a las 8.

Recién a las 8:52, desde la cuenta oficial de Twitter de Aguas Santafesinas SA anunciaban que habían finalizado los trabajos programados. "Se va retomando la prestación del servicio a los niveles habituales en el transcurso de la mañana", indicaban desde un tuit. Hacia el mediodía, se había logrado el objetivo.

El viernes, Carlos Maina, gerente local de ASSA, había indicado que este corte -técnicamente, un corte de energía en el lugar, también- serviría para colocar un variador de velocidad en el equipo de bombeo de la cisterna. De esta forma, se espera que "haya una mejora en el futuro de este servicio".

"Vamos a hacer un corte de energía de nuestro establecimiento, donde está el sistema de bombeo de la ciudad. Vamos a colocar una serie de instaladores nuevos y en la semana vamos a colocar una bomba nueva", dijo Maina a LA OPINION.

Según el propio Maina lo que se busca es "ganar confiabilidad y robustez en el equipo de bombeo que tiene la cisterna de la ciudad, las tres bombas que trabajan son de épocas del acueducto, son bastantes viejas y tuvieron muy buena prestación".

Previamente, se hizo un buen bombeo para que los tanque estén llenos y que no se note la pérdida de la presión

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) había indicado que "esto tiene tres objetivos: por un lado, las instalaciones de bombeo del establecimiento tienen tres bombas que están desde cuando se hizo el acueducto. Es decir, de 1980. Funcionaron muy bien hasta ahora, pero hay una que ya está para cambiarse. Por eso vamos a poner una bomba de mayor potencia, y con este variador de velocidad, nos va a permitir tener una eficiencia energética, lo que permitirá recuperar la inversión a lo largo de los años. La bomba no la vamos a colocar el domingo (por ayer), sino a lo largo de la semana. Pero no se va a necesitar ningún tipo de corte".

Agregó que "vamos a adaptar las instalaciones para colocar a futuro un grupo electrógeno adicional al que ya tenemos. Es una inversión de unos 800.000 pesos".



MEDIDORES, NO TERMINAN EN 2017

En otro orden de cosas, se lo consultó a Maina acerca de la instalación de micromedidores. "Calculo que no llegaremos a colocar los 10.000 para fin de año. Estamos en el orden de los 4500 a 5000 colocados. La tarea se va a extender hasta enero", completó.



AUMENTO, PARA

MEDIADOS DE 2018

Hay una versión que indica que a finales de mes, ASSA elevaría una propuesta para la suba de su tarifa. El gerente local aclaró que las gerencias locales no participan de la decisión, que sólo la toma el Directorio. "Estimo que el incremento será en 2018", completó.