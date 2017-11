Inflación: Se vienen los aumentos del gas, la luz, el agua y la Tasa

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió el viernes que el Gobierno "tiene un problema" con la inflación. "No tenemos que perder la perspectiva de que venimos de 10 años con tasas de inflación superiores al 25% anual, es difícil salir de eso", explicó al tiempo que justificó la suba de tarifas porque "permite converger al equilibrio fiscal".

El funcionario indicó que la baja de la inflación "está yendo más despacio" de lo esperado, aunque advirtió que "no vamos a abandonar el método". "La inflación de este año fue más alta de la que queríamos, mucho más baja que la del año pasado y la del que viene será más baja que la de este", expresó el ministro.

Pero más allá de la preocupación de Dujovne, el Gobierno acelerará en los próximos decididamente el índice de precios al consumidor con los aumentos de las tarifas de los servicios que asoman en la agenda cercana. Veamos:

- Las tarifas de gas subirán alrededor del 45% para usuarios residenciales y un 58% para comercios a partir de diciembre, indicó el Gobierno en la audiencia pública para definir el aumento de este servicio.

- Los aumentos de tarifas que observarán los usuarios de energía eléctrica del interior del país cuando reciban las facturas de diciembre y febrero se ubicarán en torno a un 40% entre los dos tramos comprendidos entre diciembre y febrero próximo. Los incrementos son los propuestos por el Gobierno a través del secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, en la audiencia pública llevada a cabo este viernes en Capital Federal. En Santa Fe, el Directorio de la EPE se reunirá esta semana para evaluar los anuncios del Gobierno y comenzar a definir cuánto aumentará la energía que le entrega a los santafesinos.

-Con respecto a los servicios de agua potable y cloacas, la empresa prestadora del servicio, Aguas Santafesinas ya inició la negociación con el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia para avanzar en una nueva actualización del cuadro tarifario para el 2018. Ya no es un secreto que sus directivos aspiran a un aumento, por etapas, del 70% para enderezar los números de una empresa deficitaria. Una vez que formalice el pedido de adecuación de sus tarifas, entonces el Ente Regulador (Enress) convocará a las audiencias públicas antes de fin de año.

-Tasa General: el Concejo Municipal comenzó el análisis del proyecto de ordenanza Tributaria que establece la política de ingresos propios del gobierno local. Hasta ahora se estima que el aumento de la Tasa estaría en el orden del 20% si es que se ajusta por inflación mediante una nueva fórmula polinómica. Todo dependerá de la discusión política entre los distintos bloques legislativos.

-TEP y ZEC: El viernes pasado el Ejecutivo envió al Concejo los proyectos de ordenanza para aumentar de 5 a 10 pesos el valor del boleto a través de la Tarjeta Electrónica de Pasajeros necesaria para utilizar el transporte urbano (minibuses). El mismo día giró una propuesta para elevar de 5 a 10 pesos el valor de la hora en la Zona de Estacionamiento Controlado. En ambos casos el incremento también estará sujeto a lo que dispongan los concejales.



DEFENSORIA SOBRE

LA TARIFA ELECTRICA

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe manifestó su preocupación por el nuevo aumento del costos de la energía eléctrica anunciados por Cammesa durante la Audiencia Pública convocada para el tratamiento de la determinación de los precios de referencia estacionales de la potencia y energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, realizada el viernes pasado. La instancia de generación de energía que hoy está en 640 pesos el MWh, en diciembre pasaría a 876 pesos y en febrero de 2018 a 1077 pesos.

El director de Asuntos Jurídicos de la Defensoría, Mariano Vodanovich, durante su alocución también manifestó la preocupación de la institución ante el anuncio de la quita de subsidios en el rubro del transporte de la energía eléctrica. Esto sumado al anterior aumento previsto para febrero de 2018 implica un importante incremento que impactará sobre los costos en la compra de energía mayorista por parte de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y posteriormente sobre las economías familiares de los santafesinos.

En este sentido la Defensoría volvió a reclamar que se respeten en las tarifas los criterios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad determinados por la Corte Suprema de la Nación.

Con respecto al Estímulo al Ahorro de Energía Eléctrica, según el material publicado por el Ministerio de Energía y Minería para la presente audiencia se plantea que partir de diciembre del 2017 solo se “premiará” con un 10% de descuento a aquellos usuarios que ahorren en un 30% su consumo respecto a igual periodo de 2015.

Comparado con el sistema anterior, el propuesto no sólo que exige un mayor ahorro sino que el descuento ofrecido como premio es muy inferior (10% de ahorro –sistema propuesto- contra bonificación total del aumento o del 75% según si se ahorraba más del 20% o entre el 10% y el 20% -sistema ideado por Res. Nº 20 E/2017).

En relación a la tarifa Social, no se proponen cambios al sistema vigente, y si bien la Defensoría del Pueblo considera que el régimen implementado por la Resolución Nº 219/2016 es un avance, también remarcó que debe perfeccionarse.