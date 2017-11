Pichetto dio por terminado al kirchnerismo

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El jefe de la bancada peronista en el Senado, Miguel Angel Pichetto, aseguró que su espacio no va "a compartir el bloque con la expresidenta" y que "la decisión es irrevocable, cueste lo que cueste", tras considerar que "el Frente para la Victoria (FpV) está muerto".El referente del PJ en la Cámara alta adelantó que, una vez que asuman los nuevos legisladores en diciembre, su bando no se va a alinear con la exmandataria nacional, "que fue elegida por Unidad Ciudadana y por afuera del Partido Justicialista"."No vamos a compartir un esquema con la expresidenta. Es una decisión tomada y está en el corazón de mucha gente. Le enviaré nota a (Federico) Pinedo a fin de mes informando del nuevo bloque. Seremos un interbloque, con la salteña Cristina Fiore, el peronismo de La Pampa y otros", detalló durante una entrevista con Clarín.Pichetto confirmó que en el recinto está circulando "la base de un esquema de principios", pero aclaró que es un texto "para adentro" del Congreso, "no para hacerlo público".En este marco, agregó que tras la renovación de cargos en el Senado, espera "poder mantener la primera minoría" para seguir con su "construcción democrática, responsable, que acompañe a los gobernadores, que acompañe a la CGT, con un funcionamiento inteligente"."No vamos a compartir el bloque con alguien que cree que hay que dinamitar todo porque sí, que apuesta a la ruptura. Ese no es el espíritu que debe tener el peronismo en esta etapa. No quiero que me corran por izquierda ni por derecha", explicó el rionegrino.Duro con la exjefa de Estado, Pichetto aseguró que no le "interesa hacer una reunión" con los legisladores de su espacio para debatir el tema: "Si quieren decir que los echamos, que lo hagan. Ella armó su propio partido, Unidad Ciudadana. Si quieren generar algún escenario, que lo hagan. Ella se fue, nadie la echó", cuestionó.