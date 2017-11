Plaza Jewell, campeón del Seven de CRAR

Atlético del Rosario volvió a festejar en Rafaela, se llevó la Copa de Oro del Seven a Side Ciudad de Rafaela, por sexta vez en la historia. Plaza Jewell le ganó en la final a Tala de Córdoba por 33 a 7 y se quedó con el premio máximo.

El elenco rosarino fue el equipo que tuvo, a lo largo de los dos días de competencia, una mayor dinámica en su juego colectivo y lució un notorio resto físico para esta altura del año.

En la final de la Copa de Plata, Aranduroga de Corrientes le ganó a La Salle por 14 a 0 y en la de Bronce Universidad Católica de Córdoba hizo lo propio ante sus pares de Universitario de Rosario con un resultado final de 31 a 5.

Por su parte, el equipo de CRAR Verde, cayó en semifinales de Oro ante Tala por 14-7. Previamente, el ‘Verde’ le había ganado a San Patricio por 12 a 5.

El otro representativo del Círculo Rafaelino, que iba por la Plata, cayó ante La Salle por 10-17.

En lo que respecta al torneo de Seven de Hockey femenino, el campeón fue el equipo principal de CRAR, siendo subcampeón el Sub-16, también del club organizador.

Por su parte, Cha Roga de Santo Tomé se quedó con el primer Seven de mujeres.

Como habitualmente acontece en la entrega de premios y distinciones del Seven de CRAR, en esta cuadragésima segunda edición, la familia Acosta fue la que se llevó la Copa Espíritu Deportivo.



Todos los resultados del domingo:



Copa de Oro: Tala 19 vs. Aguará 5, CRAR Verde 12 vs. San Patricio 5, Camatí 12 vs. Aranduroga A 17, Atlético del Rosario 12 vs. Taraguy 5. Semis: Tala 14 vs. CRAR 7, Aranduroga A 14 vs. Atlético del Rosario 26. Final: Tala 7 vs. Atlético del Rosario 33.



Copa de Plata: Aranduroga B 35 vs. Jockey V.M. 12, Jockey V.M. A 7 vs. COIPU A 19, CRAR Blanco 10 vs. La Salle 17, Duendes 15 vs. COIPU B 10

Semis: Aranduroga B 21 vs. COIPU A 12, La Salle 17 vs. Duendes 12. Final: Aranduroga B 14 vs. La Salle 0



Copa de Bronce: Jorge Newbery 14 vs. Los Cuervos 12, UNI de Rosario 52 vs. Jorge Newbery 7, Universidad Católica de Cba. 35 vs. Brown de San Vicente 5. Final: UNI de Rosario 5 vs. Universidad Católica de Córdoba 31



Rugby Femenino: Charabones 0 vs. CRAR 15, CRAR 15 vs. Cha Roga 19

Cha Roga 44 vs. Charagones 0.