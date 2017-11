Pullaro fue ratificado pese a la polémica con Castellano

El pasado viernes, mientras que se daban a conocer nuevas escuchas en donde el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, proponía "hacer ruido antes de las elecciones" para que el intendente Luis Castellano "deje de romper", el gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz ratificaba al radical en su puesto, al tiempo que adelantaba que habría cambios en al menos 5 Ministerios.De acuerdo a lo citado por Rosario/12 en la edición de ayer, el viernes el Gobernador mantuvo una reunión -la primera de este tipo tras las elecciones generales- con los principales líderes del Partido Socialista (faltó Antonio Bonfatti) y de los radicales del grupo NEO, la facción de la UCR que sigue siendo fiel a esta coalición de partidos.Durante el cónclave se abordaron dos cuestiones fundamentales, los cambios en el gabinete provincial en primer lugar, para pasar luego a debatir sobre escenarios posibles para el 2018. Básicamente, dos: uno con reforma constitucional/reelección, y el otro sin reforma constitucional.En torno al primero de los ítems, el gobernador ratificó que los cambios en su elenco tendrán nombre y apellido recién sobre finales de noviembre, pero adelantó que serán cinco las modificaciones. Dos de ellas porque los titulares de las carteras ocuparán bancas. Al parlamento nacional irá el ministro de la Producción Luis Contigiani y en el Senado provincial asumirá Miguel González, actual ministro de Salud, sustituyendo a Emilio Jatón, ganador de los comicios para concejales de Santa Fe. Otros dos que se van son Julio Schneider, del Ministerio de Obras Públicas, y Eduardo Matozo, ministro de Ciencia y Tecnología. Si bien ambos dirigentes de la UCR son bien considerados por Lifschitz, su pertenencia al sector que conduce José Corral ‑a la sazón presidente del Comité Nacional de la UCR‑ hace que sea imposible su continuidad en el gobierno. El "quinto elemento" es Jacinto Speranza, cuyo relevo del Ministerio de Medio Ambiente obedecería a una cuestión funcional.PULLARO CONFIRMADOTan importante como el adelanto de cuáles serían los relevos es la ratificación "ficta" de varios ministros cuya continuidad estaba en duda. El caso más mentado es el titular de Seguridad, Maximiliano Pullaro, cuyo nombre ocupó -como ningún otro- espacio los medios de comunicación, en especial después de "filtrarse" escuchas telefónicas que más allá de consideraciones en torno a la prudencia ‑o falta de ella‑ del ministro, no solo no constituyen ningún delito, sino que despejan las dudas y abren otros interrogantes aun más complejos que la supuesta trama de irregularidades que pretendieron adjudicarle al ministro, afirma el medio rosarino.Más allá de las "construcciones escenográficas", el gobernador no tuvo nunca la menor duda en torno a la continuidad de Pullaro. "Es víctima de una operación política", dijo, y la ratificación en el cargo la hizo simultáneamente al dictado del procesamiento ‑acusado de medrar con las horas extras en la fuerza‑ del comisario Adrián Rodríguez, uno de los interlocutores del ministro en las escuchas difundidas."METELE LA PAT"A esas escuchas se le debe sumar las que se dieron a conocer el viernes pasado y que generó una fuerte reacción por parte del intendente Luis Castellano.El pasado 9 de agosto el ministro le pidió al titular de la Jefatura, palabras más palabras menos, que ponga en escena un operativo policial en Rafaela, saque una foto para enviar a los diarios y "así me deja de romper los huevos Castellano" en referencia al Intendente."Mándalo ahí, un toquecito la semana que viene y listo, Adrián. Vos metele. Metámosle porque, aparte, son las elecciones. Nos viene bien un buen operativo en Rafaela. Total la gente los ve, saca un par de fotos, la mandás a los diarios y punto. Les decís que estuvieron 2 horas en diferentes puntos. ¿Quién sabe si estuvieron 15 minutos o 2 horas?", decía Pullaro, en un extracto de la conversación."Creo que es una vergüenza, una falta absoluta de respeto a todos los rafaelinos", subrayó Castellano el viernes. "Ahora resulta que mandan a la PAT (Policía de Acción Táctica) para hacer un ‘acting’. Todo es una vergüenza, una falta de respeto. Es una mirada hacia Rafaela absolutamente despectiva. ¿Quién me asegura que todos los otros reclamos no se consideraron de la misma manera? Yo no puedo seguir hablando con este Ministro. El único que puede hablar de seguridad conmigo después de esto es el gobernador", se quejó sin disimular en lo más mínimo su malestar con el titular de la cartera de seguridad.La máxima autoridad municipal rafaelina reclamó respaldo del Concejo Municipal y del arco institucional para condenar al ministro, más allá de los cuestionamientos en la forma que han sido obtenidas las escuchas.