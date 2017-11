Racing dio el golpe

Racing mostró una cara renovada, fue efectivo en ataque, combativo en el medio y firme en defensa y dejó al líder Boca sin invicto y sin récord, al superarlo anoche por 2 a 1, en un caliente partido disputado en la Bombonera y correspondiente a la 9ª fecha de la Superliga. Lautaro Martínez, a los 36 minutos del primer tiempo, y Augusto Solari, a los 8 del segundo, marcaron los goles de la "Academia", mientras que Darío Benedetto, de penal, convirtió para el local, a los 40 de la primera parte. Pese a la derrota, el elenco boquense, que venía de ganarle a River en el Monumental (2-1), sigue en lo más alto de la tabla de posiciones, con 24 unidades, 6 más que San Lorenzo y Unión. Además, Boca, que había logrado ocho triunfos en fila, no pudo alcanzar la mejor racha histórica de victorias seguidas en el inicio de un certamen, marca que sigue en manos de River, que logró nueve festejos sobre igual cantidad de partidos disputados en el Apertura 91. En tanto, el conjunto de Avellaneda, que llegaba de empatar como local ante Talleres (1-1) y con muchas dudas en cuanto a su rendimiento, alcanzó los 12 puntos y sigue lejos de la cima.

En tanto, Unión de Santa Fe no pudo romper el cerrojo que propuso Chacarita, que se llevó un empate sin goles del estadio "15 de Abril" y lo privó de quedar como único escolta de Boca. Mientras que Tigre alcanzó su primer triunfo en el torneo, al vencer a Estudiantes de La Plata por 2 a 0. Los goles del "matador" fueron obra de Matías Pérez García, de penal, a los 26 del PT, y el mediocampista del "pincha" Iván Gómez, a los 19 del ST, en contra de su valla. Al cierre de nuestra edición se enfrentaban en Córdoba, el local Talleres ante Rosario Central. Este lunes se completará la fecha con los partidos entre Gimnasia vs. Patronato (a las 17), Olimpo vs. Godoy Cruz (19:15) y Huracán vs. Vélez (21:30).