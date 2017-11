Rafaela vs. Showmatch

Sr. Director:



Finalmente, Rafaela parece ser el escenario elegido de los políticos para ejecutar el mejor acting, mejor a los que los protagonistas de Showmatch puedan imaginar.

En estos días confirmamos que los operativos policiales son un gran acting para callar los reclamos. También tuvimos un gran acting del Sr. Presidente, cuando se paró en el medio de la futura Variante Rafaela, y anunció el autopista Rosario/Sunchales. Y finalmente estamos en camino a haber vivenciado otro gran acting, cuando se abrieron los sobres de la licitación del acueducto.

Respecto al primero, los operativos policiales, lo único que se me pasa por la cabeza es que hay tener mucho desprecio por la gente pero, en definitiva, es lo que muchos sospechábamos, especialmente después del ridículo momento en que, en pleno Festival del Teatro, con camionetas nuevas y muchos oficiales haciendo presencia en un acto en la Jefatura, se produjera un importante robo a 20 metros del lugar.

El segundo, el autopista Rosario/Sunchales de la Ruta 34, un acto que estuvo fuera de toda proporción, dado que desde que se empezó a mover tierra antes de las elecciones del 2015 (el primer proyecto fue presentado por De Vido en 2005), poco se avanzó en 2 años y tan sólo en 25% de ese trayecto. Nada sorprendente para los que advertimos a principios de este año que el proyecto no estaba en el Presupuesto Nacional (según palabras de un Diputado de la Nación escuchadas en diciembre 2016) y que en el medio del río, cambiar el proyecto de autovía a autopista significaba empezar todo de nuevo, quizás para justificar que no se avanzaría más de lo ya visto.

Por último, el acueducto. En mayo de 2016 nos informaron de la visita de los auditores de Abu Dhabi previa aprobación del préstamo (aunque antes de las elecciones del 2015 nos quisieron mostrar que los caños ya estaban siendo colocados!). Recién en septiembre de este año, se abrieron los sobres de la licitación. ¿Es que alguien sabe cuándo se comienza a construir?

Cuánto desprecio por la vida y la muerte. Sólo acting para la gilada. Es lo que supimos cosechar. Rafaela, un escenario que compite abiertamente con Showmatch, pero en la vida real.





Lic. Lilián Koper

Rafaela