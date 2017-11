Reforma constitucional y los socios del Frente

El titular de la UCR Julián Galdeano convocó a todos los candidatos electos el pasado 22 de octubre para este miércoles 22 con la finalidad de "unificar posiciones a futuro" para "no diversificar una estrategia política", según definió Galdeano. En lenguaje político esto significaría ver qué hacemos con el FPCyS si Miguel Lifschitz no obtiene su reelección.El Gobernador ya tiene en su escritorio el borrador de reforma de la Constitución. En próximas reuniones con la dirigencia de su Partido y luego el FPCyS (seguramente previo sondeo intermedio con los senadores peronistas que tienen la clave numérica de la ley que posibilite reforma) definirá si la envía al Parlamento para su tratamiento. Reutemann, Obeid y Binner intentaron reformar la Constitución y debieron abortar sus iniciativas por falta de consensos.¿Cuál es el "Plan B" si no sale la reelección del Gobernador?, inquirimos a un encumbrado dirigente socialista: "no hay Plan B; hay Plan A", respondió convencido de que el peronismo no le dará la reforma a Miguel Lifschitz. "Antes de fin de mes nos reuniremos (los líderes del FPCyS) para re-dinamizar el Frente", admitió otro líder socialista.Para los primeros días de Diciembre el Gobernador anunciará los cambios en el gabinete, que alcanzarán quizás a cinco ministerios y, naturalmente, líneas intermedias.El Ing. Lifschitz deberá afrontar los dos años restantes de gestión en medio de severos cambios en la vida institucional del país, que no estarán exentos de peligrosas turbulencias, para lo cual necesitará del mejor y más experimentado equipo por si hiciere falta intervenir en situaciones delicadas.