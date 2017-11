Multicon tuvo una enorme repercusión en la ciudad

Multicon terminó siendo un éxito mucho más grande del que se esperaba. Algo nuevo, diferente y atípico para la ciudad de Rafaela que (cómo todo evento que se realiza) fue ganando fuerzas en las últimas semanas a tal punto que sus organizadores confesaron estar "desbordados" de la demanda que tuvieron.El número de personas que rondó la Sociedad Italiana en la jornada de ayer fue constante. Y cómo otorgaban un sellito para volver a ingresar, fueron varios los que iban y venían al lugar, acompañados de amigos nuevos.Es que esta oferta y alternativa local a las convenciones nacionales e internaciones de cómics, que tienen como característica principal realizar actividades y eventos relacionados con el cómic (las historietas de superhéroes), el manga y el animé (los dibujos y la animación japonesa), los videojuegos, la literatura fantástica (El señor de los anillos, Harry Potter), el cine y la televisión contemporánea, tuvo una linda y sana competencia entre grandes y chicos. "Traje a mi hijo porque le gusta todo esto, pero a mí me encanta. Yo lo supero a él", le dijo un padre a LA OPINION ayer, mientras les enseñaba los nombres de una gama de superhéroes que estaban en exposición.Dentro del evento se ofrecieron talleres de origami (figuras papel plegado), papercraft (figuras en papel impreso y plegado), dibujo (historieta, comic, manga, humorismo, caricaturas), proyecciones (cine, dibujos animados, animé, series), mini torneos de video juegos y de cartas Magic (juego de cartas estratégico de fantasía, no de azar), partidas de rol (juego de mesa sobre interpretación de roles), concurso de cosplay (disfraces) y trivia. Además se realizó una exposición de elementos relacionados a la cultura del comic, animé, cine, video juegos, etc., y hubo stands en donde los asistentes podían adquirir revistas, muñequitos, juguetes, libros, etc.El 80% de las personas que asistieron ayer a Multicon, lo hicieron con remeras negras. Algunos se animaron al disfraz, otros, mitad y mitad, como palpando el evento, mientras que muchos, se agruparon alrededor de un TV Led y siguieron atentamente un concurso de videojuegos que fue apasionante hasta el final."Para esta ciudad es algo nuevo, es algo diferente. Colmamos nuestras expectativas, teníamos muchas ganas de hacer esto y sinceramente somos pocos en la organización y estamos desbordados", dijo Juan Ribotta, uno de los impulsores de este encuentro, junto a Mario Russo.La misma incluye concursos de historieta y cosplay, cuya exitosa convocatoria cerró el miércoles a última hora.Más tarde, se llevó a cabo un desfile y también un concurso de cosplay (disfraces). Además, se hizo el 1° Concurso de Historietas, Comic y Manga, cuyo objetivo fue estimular la lectura, incentivar la imaginación y desarrollar la creatividad por medio del dibujo. "Soy una mamá que mucho no entiende de esto. Se que son otros tiempos, pero me parece muy sano que mi hijo se interese por leer solo porque le gustó un dibujo animado. Hoy estos dibujos son más sofisticados e incentivan a los chicos, que quieren actuar como lo hacen ellos, peinarse como ellos, hablar con ellos y demás. Son juegos y no veo porque no acompañarlo en esto que tanto le gusta", dijo una señora, mientras su hijo competía en los diferentes espacios que otorgó este evento.Lo concreto es que la ciudad vivió algo diferente. Algo que alguna vez amagó con hacerse, pero que hasta el momento no se había realizado. La experiencia fue tan buena que seguro el año que viene tendremos la segunda edición.