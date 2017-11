Se consolida la industria rafaelina de los videojuegos

Pasito a pasito, en Rafaela gana espacios de la mano de jóvenes entusiastas una incipiente industria sin chimeneas: las fábricas de videojuegos. Buenas ideas, formación y una computadora constituyen los insumos básicos para darle impulso a este nuevo sector, aunque también se necesita un marco institucional para canalizar y aprovechar tanta "energía". En eso está la Cámara de Empresas de Desarrollo Informático de Rafaela (CEDI), que preside Andrés Rossi, junto a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), la Municipalidad y otras instituciones que trabajan en red.En la misma semana que la UNRaf puso en marcha un ciclo de capacitación en programación con amplia respuesta principalmente de jóvenes, la CEDI realizó el tercer Encuentro de Videojuegos en la sede del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).Estudiantes y desarrolladores de videojuegos fueron invitados especialmente a participar de un encuentro que se dividió en tres bloques, comenzando con el tema "Nuevos desarrollos locales”, siguiendo con un espacio de "Networking" y finalizando con la presentación de la segunda parte: "Agenda 2018".La entrada es libre y gratuita pero requiere preinscripción, la cual estará habilitada en la web hasta el mediodía del viernes 17 de noviembre. La Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA) y las empresas locales SismoGames, Cosmo Game Studio y Chimango Games colaboraron en la organización de esta actividad."Esto es algo que nos enorgullece muchísimo, porque a este último encuentro vinieron varios jóvenes a presentar lo que trabajaron durante el año. Y te puedo anticipar que ya está la base de al menos cuatro proyectos que hemos decidido respaldar, en el marco de una especie de incubadora, para que se transformen en videojuegos. Estos chicos tienen un nivel de formación que les permite trabajar hoy mismo en empresas del sector. Por eso vamos a generar un esquema basado en mentorías para acompañarlos con la consigna de transformar esas ideas que tienen en diseño y conceptos en productos concretos", se entusiasma Rossi."Están muy comprometidos porque son apasionados con los videojuegos y porque quieren vivir y trabajar en este mercado. Te repito, la calidad de lo que pude ver en este nuevo encuentro de la CEDI es sobresaliente" siguió Rossi asombrado por los proyectos en desarrollo. Convencido en que Rafaela está en el camino correcto, subrayó que "a estos jóvenes les vamos a dar todo el respaldo institucional, pero tienen la energía y la autonomía para continuar creciendo".Y respecto a las acciones de la CEDI, el dirigente y empresario expresó que "a veces se organizan actividades y no sabemos que vamos a recibir del otro lado, pero cuando recibís de todo esto es un gran orgullo y satisfacción".Respecto a los planes futuros, Rossi sostuvo que "vamos a continuar sumando actores, interesando a los chicos, por eso vamos a ir a las escuelas secundarias porque queremos que la ciudad sea muy competitiva en el país en lo que hace al desarrollo de videojuegos". De hecho, admitió que "ya hoy día por las empresas instaladas y por esta suerte de divisiones inferiores que se están formando la ciudad no pasa desapercibida en el mapa de la industria del software".También la escuela de música y los centros de formación de artes pueden tener que aportar en los procesos creativos y de desarrollo de los videojuegos.El titular de la CEDI destacó que "a este encuentro de nuestra institución vinieron dos jóvenes de Santa Fe y una de Esperanza que vienen a estudiar e instalarse en Rafaela porque advierten este perfil que está tomando la ciudad como un centro con mucho potencial en el sector". "Lo que está pasando en la ciudad es genial, se está armando un proceso de incubación de nuevos emprendimientos muy consistente, los chicos entienden que esto es una industria y por eso nos ponemos de acuerdo en la forma de trabajar", agregó."Si acá se fabrican válvulas para Ferrari y otras marcas líderes de la industria automotriz, en videojuegos podemos hacer lo mismo en otros niveles", dijo. Con esta analogía definió un ambicioso desafío para un rubro en pleno crecimiento. "No me quiero entusiasmar más de la cuenta, pero lo que se esta armando es muy grosso", remarcó Rossi. "Recuperé la capacidad de asombro no con lo que veo afuera sino lo que veo acá en Rafaela" concluyó con gran optimismo.