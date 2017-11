CRAR pasó a Copa de Oro

Ante una muy buena cantidad de público y en una jornada desde lo climático excepcional, se desarrolló el primer día de actividad en la 42° edición del Seven a Side "Ciudad de Rafaela", organizado por el Círculo Rafaelino de Rugby.

Desde lo deportivo fue una buena presentación de los equipos locales, ya que CRAR Verde logró avanzar a la Copa de Oro con triunfos ante Los Cuervos de Bell Ville por 31 a 0 y frente a Aguará de Formosa por 21 a 7. Este plantel dirigida por Leo Crosetti y Cristian Martino está integrada por los jugadores: José Williner, Ignacio Pfaffen, Mariano Ferrero, Pablo Villar, Mateo Villar, Juan Coyne, Nicolás Imvinkelried, Juan Pablo Imvinkelried, Leonardo Sabelotti, Gino Catán, Guillermo Brown y Santiago Campos.

Por su parte, el representativo de CRAR Blanco (con mayoría de juveniles M-19) tuvo primero una buena victoria frente a Universitario de Rosario por 22 a 17, para luego caer frente a Taraguy de Corrientes por 15 a 7.

Todos los resultados: Duendes 35 - Coipu B 14; Tala de Córdoba 48 - Jorge Newbery 0; Los Cuervos 0 - CRAR Verde 31; Aranduroga A 29 - La Salle 5; CRAR Blanco 22 - Universitario de Rosario 17; Coipu A 26 - Jockey de Villa María 21; Camatí de Viale 27 - Brown de San Vicente 0; Aguará 7 - CRAR Verde 21; Duendes 7 - San Patricio 19; Taraguay 15 - CRAR Blanco 7; Jorge Newbery 7 - Aranduroga B 41; Atlético del Rosario 31 - COIPU A 0; Los Cuervos 0 - Aguar{a 44; Jockey de Villa María A 12 - Camatí 31 y Aranduroga A 15 - Univ. de Córdoba 0.

Cancha 2: Taraguy 10 - Uni Rosario 7; Atlético Rosario 35 - Jockey V.M. B 5; Jockey V.M. A 17 - Brown 12; San Patricio 28 - Coipu B 19; Aranduroga B 7 - Tala 29 y Univ. Cat. Córdoba 17 - La Salle 19.



EMOTIVO

Cabe destacar que estuvo presente, como se había anunciado, Ignacio Spontón. Como se recordará el jugador santafesino del Club La Salle había sufrido una lesión cervical en un partido frente a CRAR en la actual temporada, siendo prestamente asistido y derivado al Sanatorio Nosti, donde se le realizó una delicada intervención quirúrgica. Tras el éxito de la misma y la contención que tuvo de parte de la institución rafaelina en esos días, junto a su familia, se entabló una excelente relación y ayer fue reconocido en un acto durante el torneo.



EN HOCKEY

El Seven de Hockey, finalmente con 9 equipos por la baja a último momento de un representativo tucumano, dejó el sábado en la Zona A la clasificación de CRAR Verde (formado por jugadoras de primera división) como primero y segundo Universitario de Córdoba Rojo. En la Zona B fue primero CRAR Sub 16 y segundo Aranduroga de Corrientes.

De tal modo, en semifinales este domingo jugarán CRAR verde vs. Aranduroga y CRAR Sub 16 vs. Universitario de Córdoba Rojo.

Rugby femenino: el torneo de rugby femenino, que es la novedad de la actual edición, se desarrollará esta tarde en la primera parte del programa de la jornada final.



PERDIO SANTA FE

El seleccionado de la Unión Santafesina perdió ayer en Corrientes ante Nordeste por 39 a 23 y resignó sus chances en el Campeonato Argentino Zona Ascenso, jugada la tercera fecha. Fue titular Mayco Vivas y entre los relevos Franco Davicino.