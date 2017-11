Entregaron 40 certificados de curso de lenguajes de señas

La palabra "inclusión" está en boca de todos. Pero, no siempre se traslada a acciones. Es que el camino a seguir no es fácil y conlleva mucho compromiso. Como el que tuvieron las 40 personas que, en la jornada de ayer, recibieron su certificado por haber completado el curso de lenguaje de señas argentinas, organizado por la Escuela Especial para Discapacitados Auditivos Nº 2079.Recordemos que no hay una lengua de señas universal, por las particularidades del idioma en cada país, en cada región, en cada comunidad, con lo cual, el hecho de tener una significación y simbolización a nivel nacional permite el crecimiento en cuanto a la inclusión en muchos sentidos de las personas con dificultades auditivas.Liana Coronel, como directora de la institución educativa, dialogó con LA OPINION junto a Liliana Mora, Directora general del Instituto Superior Villasoles, creadora de la Lengua de Señas Argentina, que se dedica desde hace 25 años a la formación de intérpretes, no sólo en Capital Federal, sino en todo el país.Liana comentó que "esto nos deja mucha alegría. Unas 40 personas asistieron este año, también incluimos a las salas integradoras, en este caso Esperanza (en donde el viernes se realizó un acto similar, también para otras 40 personas que iniciaron el nivel 1). Nuestra alegría también radica en poder seguir trabajando con Liliana, que es un referente en enseñanza de lengua de señas que cumplió este año 30 años de experiencia"."Esto está abierto a toda la comunidad. También realizamos talleres para chicos, que concurren a escuelas junto a nuestros alumnos. Nos deja una gran satisfacción, porque se abren nuevos caminos. Estamos pensando el año que viene en ampliar la capacitación en las aulas integradoras de Sunchales y probablemente en San Cristóbal. En febrero del año que viene se abren nuevamente las inscripciones, para los talleres de lenguaje de señas 1, 2, 3 y 5", agregó Liana."Se inscriben estudiantes de diferentes carreras, gente de la comunidad que nunca ha estado en contacto con personas sordas -porque si bien esto está diseñado para personas sordas, esto también beneficia a personas que tienen otras patologías y que están dentro de nuestra escuela o instituciones especiales, porque es una forma de comunicarse-, personas ancianas o alguien que esté pasando por alguna situación difícil y no puedan comunicarse, como aquellos que están en terapia y tengan una traqueotomía", agregó Coronel."Es muy valioso que se haga en nuestra institución, porque además se cuenta con una bibliografía, donde uno puede seguir capacitándose. Hay que saber que uno, por cualquier circunstancia de la vida, se puede encontrar con alguien sordo o tenga alguna dificultad en la comunicación", completó.Por su parte, Liliana Mora, comentó que "ya son cerca de 10 años en donde concurro a esta ciudad que quiero tanto y que soy tan bien recibida y respetada. No puedo sentir más que alegría y satisfacción. La idea es difundir y concientizar junto con la Escuela 2079, que da muestra de querer seguir con este proyecto y seguir tendiendo puentes"."Ellos estuvieron viajando a Buenos Aires, al Instituto y pudieron hacer sus prácticas allá, ver como se trabaja y traer las experiencias a Rafaela", indicó y agregó que "estoy muy conforme con el resultado académico obtenido, que es muy alto. Vamos a seguir trabajando para ser cada vez mejores"."Hace 30 años que dirijo el Instituto Villasoles y a lo largo de todo ese tiempo, la tarea fue muy ardua. Primero para concientizar, porque el lenguaje de señas no era bien recibido en todos los ámbitos. Hoy, que está tan estandarizada, que aparece en los medios con las intérpretes en la TV, y los chicos sordos van a la escuela secundaria, hay muchos lugares que nos convocan para capacitar. Rosario, Corrientes, Esperanza, Rafaela, Puerto Madryn, y mucho en la Provincia de Buenos Aires", mencionó."Hay mucho interés en las empresas, que están capacitando a su personal. Tenemos mucho trabajo y necesitamos más intérpretes, porque el campo laboral que se está abriendo es muy importante. No solo para los sordos que pueden estar mejor comunicados, sino para aquellos que puedan oficiar como intérpretes y aquellos que son profesionales, para poder trabajar de forma más eficiente y gratificante. En este grupo, hay varias psicólogas. No hay muchos psicólogos capacitados", destacó.APLICACIONLa Escuela Nº 2079 de discapacitados auditivos se asoció con Mateo Salvatto, un joven de 18 años, creador de "Háblalo", una aplicación desarrollada para personas con dificultad en la comunicación. En esta aplicación, hay una serie de pictogramas que fueron producidos desde la propia Escuela. Y hay novedades: "el 1 de diciembre regresa Mateo con algunos cambios que le agregó a la aplicación. Estamos diseñando otras alternativas, sobre todo, para cuando alguien está en el Hospital. Por ejemplo, cuando llegue la nutricionista y le pregunte que quiere comer. Ya tuvimos una reunión con la gente del Hospital, pero todavía nos falta avanzar en la implementación", anticipó Liana Coronel.