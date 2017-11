Sagardoy y Bottero: "tuvimos una oportunidad y supimos aprovecharla"

A comienzos de este 2017, luego de conocerse la decisión de Germán Bottero de no buscar la renovación de su banca, el escenario para la Unión Cívica Radical era poco alentador: seguramente se perdería la única banca que tenían. Ahora, a días de la renovación del Concejo Municipal, dos radicales ocuparán escaños.

¿Revivió el radicalismo en la ciudad? "Si te guiás por el resultado, uno diría que sí. No solo revivir, sino pasar a una situación de supremacía, por haber ganado una interna y haber conducido todo un fenómeno que fue realmente excepcional, con un triunfo de Cambiemos y una derrota del Justicialismo que no tiene antecedentes en la historia ni reciente ni lejana. Pero el análisis es más complejo, porque hubo algunos que se fueron. La lista era buena, se trabajó mucho. Pero también se ganó porque se tomó una decisión que era ingresar a Cambiemos, que terminó de potenciar todo. No podemos desconocer esto. Eso es una explicación importante", contestó Germán Bottero, quien junto a la concejal electa Alejandra Sagardoy analizaron la actualidad en LA OPINION.

Admitieron hubo un pedido de José Corral, presidente de la UCR a nivel nacional e Intendente de Santa Fe, para que participaran de Cambiemos. "El pedido de Santa Fe fue fuerte. Decidimos acompañar, aunque no unánime, sino de forma mayoritaria", dijo Bottero. Sagardoy, por su parte, aclaró que hasta el último momento buscaron la unidad con José Rolando y Jorge Odetti. Pero no resultó.

"En esta elección, el ganador fue Germán, que dijo que había que renovar el partido, elegir a otras personas y dio un paso al costado que no todo el mundo da en la política y apostó a otros. Tuvimos una oportunidad y la pudimos aprovechar", dijo Sagardoy. "Trabajamos muchísimo para ganar la interna que ganó la UCR", agregó y sentenció: "el radicalismo tiene la oportunidad de demostrar que puede ser Gobierno (junto a Cambiemos) en la Provincia y también en la ciudad".



CAMBIEMOS COMO EQUIPO

El radicalismo, formalmente, pertenecerá en Rafaela al Frente Progresista Cívico y Social hasta el 10 de diciembre. En los últimos tiempos, cada concejal de un partido del FPCyS presentaba proyectos por separado y el resto lo apoyaba.

"El Frente Progresista perdió el espíritu de equipo en los últimos tiempos", reconoció Bottero y adelantó que en Cambiemos "tenemos que funcionar como bloque, sin perder nuestra identidad. Por eso, hay que ser prudente con algunas declaraciones, que por ahí son muy lindas, pero a veces no están terminadas de cerrar con tu propia gente. Como por ejemplo, Presupuesto, lavacoches, la Unidad de Control, cuestiones de género, límite agronómico... En algunos temas, hay miradas distintas de forma legítima. Pero para que la gente perciba que esto es un espacio político en construcción, y con mucho futuro, hay que conversar las cosas. No sé si en todas nos podemos poner de acuerdo. Pero incluso, en el 'no acuerdo', tenemos que tener la libertad y el respeto de que mantenga su posición".

"Si queremos gobernar la ciudad, nos tenemos que ponernos de acuerdo. En seguridad: ¿es poner más móviles de la GUR o es una asistencia social que no termina de llegar a los lugares en donde se necesita, o una sumatoria de ambas?. Tenemos que cerrar una propuesta única, clara y precisa de cara a lo que se viene", añadió.



SAGARDOY CONCEJAL

En relación a su futuro como concejal, Sagardoy indicó que "como prometimos en campaña, seguiremos al lado de la gente. Sé que nos espera un gran desafío porque la ciudadanía apostó por nosotros".