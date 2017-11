Encontraron a una nena que estuvo desaparecida 10 días

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La nena de 11 años que estuvo desaparecida durante 10 días en la localidad bonaerense de Luis Guillón apareció ayer en una comisaría de Berazategui y la Policía buscaba a un mayor sospechoso de haberla abusado.Según confirmó Emanuel Gómez, el padre de M.G, la menor que desapareció el pasado 8 de noviembre, la fiscalía que está a cargo de la investigación buscaba intensamente a un hombre de 25 años que habría estado con su hija durante estos 10 días y habría abusado sexualmente de ella."La nena apareció golpeada en la comisaría de Berazategui y ahora estamos yendo al médico legista", contó este sábado el padre de la niña, a la vez que expresó: "En estos 10 días no hemos tenido paz. Esta búsqueda fue interminable. Realmente esperaba lo peor". Además de la búsqueda del prófugo, y según contó el padre de la niña en declaraciones al canal Crónica TV, la Justicia ordenó que se le realicen las pericias correspondientes y los estudios médicos indicados para casos de abuso sexual, como test de embarazo, análisis de VIH, entre otros.La causa se investiga en la Fiscalía Descentralizada de Esteban Echeverría y trabaja en los operativos de búsqueda del sospechoso, personal de la comisaría de Luis Guillón. El pasado miércoles familiares y vecinos de la niña realizaron una marcha desde la plaza Bartolomé Mitre de Monte Grande hacia la fiscalía para reclamar la aparición con vida de M.G.Ese día trascendió que la menor había sido vista en cercanías de la Villa 31, en el barrio de Retiro, donde estaba con otras chicas pidiendo limosna, pero esa versión fue desmentida este sábado por la madre de M. quien dijo que su hija le contó que durante todos estos días estuvo en el barrio porteño de Parque Patricios."Me pudo decir que estuvo por Parque Patricios, y no en Retiro como se dijo y luego estuvo por acá -en cercanías a Berazategui- pero no sé bien en la casa de qué familia", contó la madre ante la prensa.Y agregó: "Espero que se investigue todo porque ella no estuvo en esa casa porque quiso estar. Ella al principio tenía temor porque se escapó pero después no, tienen que investigar qué pasó".