Carta de Lectores

A nuestra Capilla de PompeyaSr. Director:¡Cuánto dolor, tristeza e impotencia por la inseguridad que sufre nuestra querida Rafaela!Les queremos contar como vecinas y devotas a la Virgen de Pompeya que el domingo 5 de noviembre sufrió pintadas en su frente. Pero no quedó en eso solamente; el martes robaron dos parlantes adheridos a la pared, cerca del altar. El miércoles arrancaron un aplique de bronce con su luz incluida. Por estos motivos de vandalismo, los fieles católicos que ahí íbamos a rezar, acompañando a la Virgen y al Sagrado Corazón de Jesús nos veremos privados de estos hermosos momentos de oración y contemplación.Les informamos que la Capilla está situada en calle Arenales, esquina Alberdi, fue construida en 1893, por lo tanto es la más antigua de la ciudad. ¡Es tan hermosa y está tan cuidada por sus devotos! Por esos sucesos ya no podremos concurrir diariamente y entrar al templo para orar.Sólo lo haremos a través de las rejas que posee su portón de ingreso, desde ahí rezaremos mirando a la Virgen y al Sagrado Corazón, pero no contaremos con el silencio necesario para conectarnos con Dios y con su madre la Virgen.Además, le pedimos a la Virgen, reina de la Paz y de la Luz, poderosa intercesora y defensora del amor, venga en nuestra ayuda y logremos amarnos los unos a los otros, haciendo así una ciudad más segura, donde reine el amor, la paz y no la violencia.Equipo responsable de la Capilla de PompeyaComisión Pastoral de la Capilla