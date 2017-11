En Venado Tuerto, vuelven a las garrafas por las subas

Los aumentos que se vienen dando en las tarifas de luz, gas o agua y cloacas genera rechazo por parte de muchos vecinos venadenses pero también medidas drásticas de muchos de ellos que para tener un mayor control del consumo de gas van a pasarse al gas envasado o garrafa. Así lo hizo saber Hernán Chiarlone, a cargo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de aquella localidad del sur santafesino."Se ha presentado mucha gente que nos dice que con estos valores les es imposible pagar esta facturas y han decidido dejar el gas de red y pasarse al gas envasado", resaltó Chiarlone.Además agregó que "los vecinos a veces se enojan con nosotros y lo que le explicamos es que el aumento viene del gobierno nacional y nosotros no podemos hacer nada".El anunciado aumento dictaminado por el Gobierno nacional para el próximo mes está en el orden del 45 por ciento para los usuarios residenciales y 58 por ciento para los comercios.Esa medida fue la que disparó la queja de decenas de familias que fueron hasta la OMIC para plantear quejas por el incipiente aumento de la tarifa de gas.A esta situación también hay agregarle el aumento del 30 por ciento en la tarifa de agua y cloacas que ya solicitó la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS) al Concejo Deliberante para ser autorizado que surge de una fórmula polinómica que establece que deberían aumentar en un 30 por ciento que por cierto son muy elevadas. Vale destacar que Venado Tuerto no es una de las ciudades concesionadas con Aguas Santafesinas SA, que también anticipó que podría haber un incremento en la tarifa, para 2018.Como muestra sobra un botón. Una familia tipo que vive en el centro de la ciudad y tiene agua potable en toda la casa, abona de agua y cloacas cerca de mil pesos mensuales.No obstante existe el servicio de canilla única con lo cual baja notoriamente el precio aunque se trata solamente una canilla que provee de agua a la casa.TARIFAZOS"Contra los aumentos no se puede hacer nada, es algo que ya está programado y se van a dar de forma escalonada hasta el 2019", dijo Chiarlone.Agregó que "sólo podemos informarle a la gente para que esté al tanto cuáles son las facturas que van a pagar y de qué manera pueden reducir ese consumo, para el año que viene estar en una categoría inferior y por lo tanto pagar más barato".Explicó en ese sentido que "reduciendo el consumo la empresa está obligada a bajarnos de categoría el año que viene y por lo tanto pagar más barato el metro cúbico."Es necesario que nos preparemos para ver cómo vamos a llegar al invierno próximo, y cómo podemos hacer para bajar el consumo", dijo el funcionario. (Fuente: La Capital)