Derrotas sunchalenses

Libertad de Sunchales cayó 85 a 83 en su primera derrota de local en la Liga Argentina de Básquetbol. Fue el viernes ante Norte de Armstrong, en un cotejo muy vertiginoso y equilibrado donde la visita estuvo casi siempre al frente en el tanteador.

La formación de Sebastián Saborido tuvo la última pelota en su poder pero no pudo convertir, sufriendo así el segundo traspié consecutivo teniendo en cuenta que el martes había perdido en Paraná frente a Echagüe.

En el local no alcanzaron los 34 puntos del goleador Bruno Barovero, acompañado por los 13 de Copello y Eseverri. Lucchi marcó 15 en la visita, mientras que Toia y Gallego sumaron 13. Con este resultado, Norte y Unión de Santa Fe son ahora los punteros de la Conferencia Centro Norte con un récord de 4-2, mientras que Libertad quedó tercero con 5-3.



UNION NO LEVANTA

Unión de Sunchales perdió 78-59 frente a Central Olímpico de Ceres, como local, en el partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Federal de Básquet. De esta forma el equipo albiverde acumula su quinta caída en seis presentaciones.

Anderson con 11 puntos, Romero y Pennacino con 10, fueron los principales anotadores del equipo dirigido por Martín Méndez. En la visita, donde Martínez fue el goleador con 21, se lucieron dos ex Unión: Luciano Lizarraga con 19 puntos y Milton Vittar con 14.

Fue una opaca presentación del Bicho Verde, que deberá mejorar rápidamente ya que el lunes se presentará nuevamente, en este caso fuera de casa, para enfrentar a Huracán en San Javier. En otros resultados, Atalaya de Rosario le ganó a Atlético Tostado 65 a 64; Santa Paula de Gálvez se impuso de local a Sp. Suardi 69 a 64 y Sp. Las Parejas, de visitante, a Huracán de San Javier por 66 a 61.

El líder de la división Santa Fe es Atalaya con 5-1, seguido de Central de Ceres y Sp. Las Parejas con 4-3. Unión sigue último con 1-5.