Los Pumas ganaron en Italia

FLORENCIA, 19 (AFP-NA) - Tras una serie de resultados decepcionantes, la Selección argentina de rugby, Los Pumas, levantó cabeza para llevarse la victoria frente a Italia por 24-15, este sábado en Florencia, en partido de la gira de noviembre que se cerrará en Irlanda dentro de una semana. Es la sexta victoria en otros tantos partidos del combinado sudamericano sobre la "azzurra", una selección que mostró todas sus limitaciones y que hace solo una semana, ganando a Fiyi (19- 20), había puesto fin a una racha de nueve derrotas consecutivas.

Fue gracias a una acción de El Mago Hernández que Los Pumas abrieron el marcador, con un penal transformado por Hernández (13), al que siguió un try de Sebastián Cancelliere (27), otra de las sorpresas del XV inicial de Hourcade. No obstante, gracias a los penales (minutos 15, 23 y 33), Italia acabó por delante el primer periodo (9-8).

Al regreso de los vestuarios, los argentinos se mostraron más ambiciosos, dirigidos por un buen Sánchez, que había regresado a la cancha. El apertura transformó tres penales (46, 54 y 60) y convirtió el try de Marcos Kremer (70), uno de los jóvenes valores de Los Pumas, para ofrecer a su equipo una cómoda ventaja con la que afrontar los minutos finales. Un try en el descuento de Joaquín Tuculet y la posterior conversión de Sánchez colocaron el definitivo 24-15 en el marcador.