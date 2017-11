"Cambiemos será una opción con alta expectativa en 2019"

¿Cuál será el futuro de Bottero después del 10 de diciembre? "Seguiré ligado a la política, para que a Leo (Viotti), Ale (Sagardoy) y a Cambiemos le vaya bien. Hoy no tengo ningún ofrecimiento para estar en algún lugar ni me retiro de la política o de la candidatura condicionado", respondió.

"Me sentí muy cómodo en este lugar que me deparó esta situación de no ser candidato y ser armador junto a otras personas de Cambiemos de Santa Fe y en el Departamento Castellanos, en donde el efecto Rafaela se ha reproducido. Territorialmente también hay un trabajo importante. Sin prisa pero sin pausa hay que consolidar a Cambiemos. Vamos a tener mucha gente interesada en participar. No podemos defraudar a la gente. ", agregó.

"Se viene un año de intenso trabajo -el 2018- y después se empezará a barajar qué vamos a hacer. Pero está claro que Cambiemos será una opción con alta expectativa de cara al 2019", adelantó.