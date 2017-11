Quilmes, para ratificar su lugar en la Primera A recibe a Talleres (MJ)

Argentino Quilmes se juega el partido del año en la tarde de hoy. Quizás uno de los más importantes de los últimos tiempos. Más allá de las finales disputadas y lo alcanzado para jugar en su momento el Federal B y todo lo que debió transitar por el Torneo del Interior, esta finalísima por la promoción, la que determinará si sigue perteneciendo a la elite de Liga Rafaelina, atrae la atención de todos por barrio Italia, y se vive así, como un encuentro trascendental.El “Cervecero” sacó una mínima ventaja en el juego de ida disputado el último miércoles en María Juana y eso trajo algo de tranquilidad, pero bien sabe que no se podrá relajar ya que Talleres, obligado a ganar, se juega el todo por el todo.El encuentro revancha y definitorio se disputará este domingo desde las 17:30 hs en el estadio Agustín Giuliani y tendrá a Roberto Franco como árbitro principal, quien estará acompañado por R. Cejas y A. Isasa, como líneas y el cuarto árbitro será E. Colman.Si al cabo del tiempo reglamentario quedan igualados en puntos y goles, mantendrá la categoría Quilmes. Esto indica que Talleres no tiene otra que ganar y por mayor diferencia que un gol.En lo que respecta al tercer grupo liguista, la Primera C, este domingo se disputará la final Absoluta en el estadio de Florida de Clucellas. En Primera, desde las 17 hs, se medirán Atlético Esmeralda y el Deportivo Bella Italia. El árbitro principal de dicho cotejo será Silvio Ruiz. Previamente jugarán las Reservas de San Isidro y Bella Italia, con Sergio Romero en el arbitraje. En Juvenil Menor, chocarán el Deportivo Susana ante los ‘Tanos’ con Brian Celiz como referee principal.Si al cabo del tiempo reglamentario quedaran igualados, se definirá mediante la ejecución de una serie de cinco penales y luego de uno hasta resultar el ganador, que coronará al campeón ‘Absoluto’ de Primera División 2017.