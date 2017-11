Luces y sombras del nuevo pacto fiscal

De no mediar antes una baja en el gasto público, la reforma tributaria impulsada a partir del acuerdo Nación-Provincias "agranda problemas macroeconómicos" y probablemente continúe la asfixia fiscal para la Argentina, de acuerdo con un informe del Semanario Económico de la consultora Economía & Regiones (E&R).

"Desde un punto de vista estrictamente macroeconómico y en versión dinámica, el acuerdo Nación-Provincias y la reforma tributaria serán buenos si y sólo si bajan la presión tributaria desahogando al sector privado en un marco de déficit fiscal financiero decreciente, es decir si hay una baja del gasto previa y mayor", indicaron los autores del reporte.

Consideraron que "para que la reforma tributaria pueda bajar impuestos, primero tiene que haber Reforma del Estado con achicamiento del sector público nacional (SPN) y baja de gasto".

"Primero hay que bajar el gasto para luego poder bajar impuestos. Para ello hay que discutir dónde achicar y recortar las cinco partidas que representan el 94% del gasto primario del SPN (jubilaciones 43%; planes sociales 15%; salarios 14%; subsidios 12% y obra pública 10%)", indicaron.

Si el Estado no se achica y el gasto no baja, "los impuestos no se pueden bajar y se termina confeccionando una reforma tributaria que no hace lo que debe hacer. Lo más probable es que Argentina continúe asfixiada fiscalmente".

Además señalaron que "si a partir de ambas reformas hay un achicamiento del Estado, baja del gasto, reducción de los impuestos y disminución del déficit, el acuerdo Nación-Provincias y la reforma tributaria servirían para desahogar al sector privado, incentivar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento".

"En este marco en el cual se desahoga al sector privado y surgen incentivos para que las empresas ganen más dinero, la reforma Laboral sí serviría para crear puestos de trabajo", dijeron.

Pero señalaron que "por el contrario, si el acuerdo Nación- Provincias no achica el Estado aumentando el gasto y el déficit, y paralelamente la reforma tributaria no puede bajar impuestos, las empresas continuarán sin poder ganar dinero y la reforma laboral difícilmente constituya un mojón significativo para la creación de empleo".

"En este sentido, el combo acuerdo Nación-Provincias y reforma tributaria agranda los problemas macroeconómicos de Argentina, ya que incrementa el déficit fiscal de Nación, principal pilar de todos los problemas que atentan contra el crecimiento", precisaron los especialistas de E&R.

Consideraron que "el combo acuerdo Nación-Provincias y reforma Tributaria aumentaría el déficit fiscal de Nación en aproximadamente +$59.661 MM en 2018, lo cual representa un incremento de +8,5% con respecto a 2017".

"Puntualmente, en 2018 la Nación pierde aproximadamente -$40.480 MM por el acuerdo Nación-Provincias y -$19.181 MM por la Reforma Tributaria. Al mismo tiempo, también en 2018 las 23 provincias quedan prácticamente empatadas, ya que sólo les otorga +$1.924 MM de recursos", expresaron.

Del otro lado, evaluaron que "la provincia de Buenos Aires (PBA) es la gran y única ganadora del combo acuerdo Nación- Provincias y la reforma Tributaria. En 2018 recibirá recursos adicionales por +$40.959 MM".