En la tarde de ayer se puso en marcha la novena fecha de la B Nacional con los triunfos de Agropecuario y Sarmiento, ambos por 2 a 0, ante Mitre de Santiago del Estero y Nueva Chicago, respectivamente. En Carlos Casares el local se impuso con goles de Urquijo y Prost, mientras que los de Junín ganaron de visitante con tantos de Miracco y Caheiro.La fecha seguirá hoy: 17 hs Guillermo Brown vs. Aldosivi, Flandria vs. All Boys, Almagro vs. Boca Unidos, Brown (A) vs. Independiente Rivadavia, 19 hs San Martín (T) vs. Quilmes, Sp. Estudiantes (SL) vs. Gimnasia (J).