Apuros de fin de año

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El Gobierno envió esta madrugada los proyectos de ley de reforma laboral y previsional al Senado, donde la compleja agenda parlamentaria y las tensiones políticas de los últimos días demoran la definición del cronograma para el debate.

Ambas iniciativas fueron enviadas por vía digital junto a otra que detalla los puntos del consenso fiscal que firmaron el presidente Mauricio Macri y los gobernadores, para que el Congreso la ratifique.

En Jefatura de Gabinete confirmaron a NA que los tres proyectos fueron enviados a la 1:00, mientras que en el Senado indicaron que serán recibidos oficialmente el martes, aunque los senadores ya tienen las copias.

No obstante, debido al día y horario del envío y al feriado del próximo lunes, sumado a problemas de índole político, las autoridades de la Cámara alta no precisaron todavía el cronograma del tratamiento, aunque el objetivo es acelerar la aprobación.

El proyecto de reforma laboral iba a empezar a ser discutido el miércoles en la Comisión de Trabajo que preside el peronista Daniel Lovera, pero no se llegó a convocar la reunión, por lo que ahora hay dudas respecto del inicio del debate y no se descarta postergarlo una semana.

Además, el último viernes, el sector del PJ que lidera Miguel Pichetto advirtió que no votará la reforma laboral si los tres miembros del triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, no concurren a defender el proyecto personalmente en la Cámara alta.

Según indicaron fuentes parlamentarias a NA, así se lo hicieron saber tanto a la CGT como al Gobierno -firmantes del acuerdo que dio forma al proyecto de ley- luego de que el dirigente camionero Pablo Moyano manifestara sus críticas a la iniciativa y dijera que "no" va a "permitir ´la Banelco ´" en el Senado.

Molestos por esas declaraciones, los senadores justicialistas deslizaron que "las dos partes que acordaron el proyecto se tienen que encargar de encolumnar al resto" para que el bloque peronista vote a favor del proyecto.

El viaje de Daer y Schmid a Roma para visitar al Papa Francisco la semana próxima sugiere que será difícil que la CGT pueda cumplir con la condición impuesta por el ala de Pichetto.

Ese factor, más la molestia del PJ con el oficialismo por no haber mandado los proyectos en el transcurso del viernes para permitir una mejor organización de las comisiones, podrían derivar en que el debate pase para la semana siguiente.