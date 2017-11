Boca, por el récord ante Racing

Boca, líder de la Superliga con puntaje ideal y entonado por la victoria en el Superclásico ante River, recibirá hoy a un irregular Racing, en la Bombonera, en la continuidad de la 9ª fecha del certamen. El encuentro se disputará de las 19.15 en el estadio "Alberto J. Armando", con el arbitraje de Darío Herrera y la televisación de Fox Sports. El elenco de la Ribera, que llega de ganarle a River en el estadio Monumental (2-1), está en lo más alto de la tabla de posiciones, con 24 puntos, producto de ocho victorias en igual cantidad de partidos jugados, en lo que fue su mejor arranque histórico. La mejor marca en el fútbol argentino pertenece a River, que en el Apertura 91 ganó en sus primeras nueve presentaciones, por lo que si Boca derrota a Racing, alcanzará ese registro. En cambio, el conjunto de Avellaneda vive días difíciles, fue eliminado de la Copa Sudamericana por Libertad de Paraguay y viene de igualar como local con Talleres en la Superliga (1-1), certamen en el que tiene solo 9 puntos y ganó un partido de los últimos seis disputados. Además, y más allá de los magros resultados, el equipo no encuentra respuestas futbolísticas, por lo que la brava parada en la Bombonera y el inminente clásico de Avellaneda asoman como pruebas de fuego para el técnico Diego Cocca.

En tanto, Unión, uno de los escoltas, recibirá hoy a Chacarita, mientras que Tigre hará lo propio con Estudiantes de La Plata y Talleres se medirá en Córdoba ante Rosario Central. El primero de los encuentros se jugará a las 17 en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe, será controlado por el árbitro Mauro Vigliano y televisado por Fox Sports. Unión buscará su tercera victoria consecutiva ya que viene de vencer a Godoy Cruz y Vélez, ambos por 2 a 0 y Chacarita viene de lograr su primer triunfo en la Superliga al vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0. El conjunto de Victoria, que aún no ganó, será local de Estudiantes de La Plata a partir de las 17 en el estadio José Dellagiovanna con arbitraje de Andrés Merlos y televisado por TNT Sports. Por último, la “T”, que hace 6 que no pierde, será local del alicaído Rosario Central en el Mario Alberto Kempes desde las 21.30, con Jorge Baliño como juez y televisado por Fox Sports.