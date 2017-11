Actúa la Banda Municipal

El ciclo Agrupaciones Municipales en Concierto, destinado a difundir el trabajo de los elencos artísticos de la Secretaría de Cultura de Rafaela, presentará hoy a las 20:30 hs. "La Era del Xilophon" a cargo de la Banda Municipal de Música, junto al talentoso percusionista invitado Aníbal Borzone. El espectáculo se llevará a cabo en el Centro Cultural Municipal, Sala Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita.La Banda Municipal de Música, acompañada por Aníbal Borzone en marimba y xilófono, presentará en esta ocasión un concierto especial donde se apreciarán estrenos diversos como "Charleston Capers" y "Xylophonia" de George Green y "The Golden Age Of the Xilophon", de Floy W Werle, que se destacan por sus estilos relajados, y ambientados en la sonoridad del blues, jazz, y el charleston. Estas obras de compositores contemporáneos, están llenas de energía y velocidad, que evidencian la destreza y virtuosismo extremo del solista.